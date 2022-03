Lorena Carvalho mostra comemoração do primeiro ano do filho, Luca

Após anunciar o fim do casamento, Lorena Carvalho monta festa intimista para o primeiro ano do filho, Luca

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h25

Em meio a turbulência do fim do casamento com Lucas Lucco (30), Lorena Carvalho (27) preparou uma festinha bem intimista para celebrar o primeiro aniversário do filho, Luca.

Sem o cantor, a influenciadora digital cortou um bolinho para o herdeiro na companhia da família e ainda fez uma declaração para o pequeno.

No vídeo, ela aparece com o menino no colo enquanto canta parabéns.

"1 aninho do Luca 19/03/2022. E eu que te amo tanto, ainda nem te amo tudo!", escreveu ela na legenda da publicação.

Lorena Carvaho e Lucas Lucco anunciaram o fim do casamento no último dia 18 após oito anos de união. Mais cedo, Lorena usou as suas redes sociais para agradecer as mensagens de carinho que vem recebendo desde então.

CONFIRA O ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO FILHO DE LUCAS LUCCO E LORENA CARVALHO