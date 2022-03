Lorena Carvalho fala sobre fim do casamento com Lucas Lucco: ''Momento muito difícil''

Influenciadora Lorena Carvalho comentou sobre separação do cantor Lucas Lucco, com quem tem um filho, e agradeceu mensagens de apoio

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 08h54

A influenciadora digital Lorena Carvalho (29) usou suas redes sociais para falar sobre o fim do seu relacionamento com Lucas Lucco (30).

Na manhã desta segunda-feira, 21, a loira se pronunciou pela primeira vez após a notícia do término. Nos Stories de seu Instagram, Lorena agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido e confessou que está passando por um momento difícil.

"Tão difícil hoje falar e abrir a câmera para falar com vocês. Mas não posso deixar de agradecer todas as mensagens de carinho, de acolhimento que tenho recebido. Momento muito difícil para mim e para a minha família", começou falando.

"Estou muito triste, não tem por que mentir para vocês ou falar algo diferente disso dadas as circunstâncias. Mas tenho muita fé e confio muito em Deus, em seus desígnios para minha vida. Todas as dificuldades que vivi ao longo do caminho Ele sempre me amparou, me estendeu a mão e agora não vai ser diferente", disse ainda.

Ao finalizar, ela disse que precisa continuar sua vida. "Agora preciso levantar a cabeça e seguir em frente. Agora, mais do que nunca, principalmente pelo Luca que é muito novinho. Vai dar tudo certo. Vou continuar com meu trabalho, meus projetos, que é algo que me faz muito bem, me preenche. Vou continuar compartilhando as minhas coisas com vocês".

Lucas Lucco anuncia fim do casamento

Na sexta-feira, 18, Lucas Lucco anunciou que seu casamento com Lorena Carvalho chegou ao fim após 8 anos. “Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista. Começamos a namorar, tivemos alguns términos de curto período e todo nossa estrada juntos rendeu uma linda história de 8 anos, quase 2 de casamento e um filho lindo que só puxou ela, o Luca, saudável e muito abençoado, graças a Deus. A Lorena me deu muito amor, muito carinho, respeito e ótimas lições, amizade e muito apoio nos momentos mais felizes e, também, nos mais difíceis da minha vida até aqui. Acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira pra todas as horas”, disse ele.

“Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível. O nosso ciclo como marido e esposa chegou ao fim, mas temos uma história que já começou a ser escrita, como pais, ao lado do nosso filho que é tão amado. Escrevo isso em respeito a vocês, que nos acompanham aqui todos os dias. Agradeço muito por todo o carinho conosco e peço que respeitem esse momento delicado pra mim e pra ela. Muito obrigado”, falou ainda.

Veja a postagem de Lorena Carvalho: