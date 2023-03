Andressa Urach surge agarradinha com o filho caçula: "Minha vida"

A modelo Andressa Urach encantou os seguidores ao compartilhar um clique com o filho caçula, Leon

Neste sábado, 18, Andressa Urach (35) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique em que aparece agarradinha com o filho caçula, Leon (1), fruto do seu relacionamento com o empresário Thiago Lopes.

Ao compartilhar o registro em seu perfil oficial no Instagram, a modelo aproveitou para se declarar para seus dois filhos. A famosa, vale lembrar, também é mãe de Arthur, de um relacionamento anterior.

"Meus filhos são a minha vida! @leonurachoficial e @arthururachoficial", declarou a musa na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com clique entre mãe e filho. "Que fofos", disse uma seguidora. "Lindos. Amo vocês juntinhos. Leonzinho uma graça demais", comentou outra. "Mamãe e seu baby, que amor. Deus abençoe", falou uma fã.

Separada de Thiago, Urach reencontrou com o filho caçula recentemente após lutar na justiça pela guarda do pequeno. Em seu Instagram, ela mostrou alguns registros do momento em que reviu o herdeiro, que aparece sorridente.

No YouTube, a loira ainda narrou a visita: "A boa notícia: vou lá ver o meu Leonzinho, que eu estou morrendo de saudade dele. Comprei um brinquedinho para ele, um macaquinho, um pijaminha também. Estou morrendo, morrendo, morrendo de saudade dele, meu nenenzinho. Estou muito feliz de estar pertinho dele", disse durante o vídeo.

Confira a foto de Andressa Urach com o filho:

