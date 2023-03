Andressa Urach reencontra o filho em meio a divórcio conturbado

Andressa Urach narra o reencontro com o filho Leon, de 1 ano, após divórcio com Thiago Lopes

Andressa Urach (35) usou suas redes sociais para compartilhar o reencontro emocionante com seu filho Leon, de apenas um ano. O pequeno é fruto do relacionamento com o empresário Thiago Lopes, com quem a modelo lutou na justiça pela guarda do pequeno, em meio a um recente divórcio conturbado.

Em seu Instagram, Andressa publicou algumas fotos para celebrar o reencontro. Na primeira do álbum, ela surgiu em uma selfie com o herdeiro, que aparece sorridente. Já na foto seguinte, ela posou ao lado da mãe, Marisete De Faveri, e de uma amiga da família: “Amores da minha vida”, legendou.

A avó materna de Leon também comemorou o encontro em seu perfil na rede social: “É felicidade que fala? Meu Deus, se vocês pudessem ouvir meu coração, Leon príncipe lindo de Jesus e da vózinha e do vôzinho”, se derreteu e complementou a legenda com uma oração sobre felicidade e realização.

No Youtube, a loira também narrou a visita: "A boa notícia: vou lá ver o meu Leonzinho, que eu estou morrendo de saudade dele. Comprei um brinquedinho para ele, um macaquinho, um pijaminha também. Estou morrendo, morrendo, morrendo de saudade dele, meu nenenzinho", disse durante o vídeo e finalizou: “Estou muito feliz de estar pertinho dele".

Andressa Urach nega que ex ganhou guarda do filho:

No mês passado, Andressa Urach veio a público esclarecer a batalha judicial pela guarda do filho e negou que o ex-marido, Thiago Lopes, de quem se divorciou recentemente, tivesse ganhado o processo.

“Estou passando por uma fase muito difícil. É mentira do outro lá que ele ganhou a guarda porque a gente nem foi julgado ainda. Estou com medida protetiva contra ele. O que ele está comemorando é que pedi medida protetiva para o Leon também, já que ele põe em risco a minha vida, fora as ofensas que ele me faz e tenho registradas”, falou para seus seguidores e contou que foi à polícia prestar queixa.