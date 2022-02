Ana Paula Siebert exibe look do dia da filha, Vicky, durante passeio nas Bahamas: ''Lindíssima''

Nas Bahamas, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus encanta ao exibir look do dia

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 17h51

Mais uma viagem para a conta de Ana Paula Siebert (33), Roberto Justus (66) e Vicky (1)!

A família desembarcou nas Bahamas nesta quarta-feira, 2, e já foram curtir o local paradisíaco e dividiram lindos registros nas redes sociais.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques exibindo o look do dia da herdeira e encantou os seguidores.

Para a ocasião, a pequena apostou em um vestido branco com detalhes de flores e um chapéu.

"Bahamas Style. Nosso primeiro dia no paraíso! Qual a condição de aguentar isso?", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

E claro que os admiradores também rasgaram elogios para a beleza da menina: "Uma fofura", "Quem aguentaaa", "Toda charmosa", "Nenhuma condição", disseram.

CONFIRA O LOOK DO DIA DE VICKY