De férias na Flórida, Ana Paula Siebert encanta ao mostrar Vicky se divertindo em parque de água

Aproveitando a Flórida, a influencer digital Ana Paula Siebert exibiu registros de dia divertido ao lado da filha

As férias em família de Ana Paula Siebert (33) na Flórida estão maravilhosas!

Compartilhando sempre registros belíssimos da super viagem, a modelo e influencer digital encantou os internautas ao postar novos cliques da filha, Vicky (1), se divertindo em passeio.

Fruto do casamento da loira com o empresário Roberto Justus (66), a pequena Vicky aparece feliz da vida brincando em parque de água, na companhia da mãe e de amigas.

"Álbum do nosso dia em Boca Raton! Fomos ao Sugar Park, que é um dos parquinhos mais legais que eu já fui para as crianças… nas fotos vcs vão entender a animação delas haha!", declarou Ana Paula na legenda do post.

"Depois fomos ao Mizner Park! Estou apaixonada, charme de sobra, os prédios rosa rodeados por palmeiras, restaurantes e lojas… Boca Raton me surpreendeu! Voltaremos com certeza", escreveu ainda.

Nos comentários do post, os internautas foram só elogios aos cliques especiais e divertidos das meninas.

"A Vicky é linda demais", elogiou uma seguidora. "Álbum maravilhoso! As fotinhos ficaram lindas", escreveu uma segunda. "Vicky é uma pintura de tão linda", se derreteu outra seguidora.

