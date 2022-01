Ana Paula Siebert esbanja estilo em clique com a filha, Vicky, em Miami: ''Que dupla linda''

A influenciadora digital Ana Paula Siebert arrancou elogios dos seguidores ao posar com a filha, Vicky

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 17h24

Ana Paula Siebert (33) está curtindo belos momentos em Miami com a família.

Nesta segunda-feira, 24, a influenciadora digital publicou lindos registros com a filha, Vicky(1), com looks super estilosos e arrancou elogios dos seguidores.

Para a ocasião, elas apostaram em roupas de frio com jaquetas grossas de grife.

"Nosso domingo. Frio e amor!", escreveu ela na legenda da publicação.

"Eu amo ver os looks da Vicky, hoje ela está toda de Fendi, muito estilosa!", elogiou um internauta; "Bonecas em forma de pessoas", comentou outra; "Essa Vick não veio nesse mundo a passeio né..", brincou uma terceira.

CONFIRA O CLIQUE DE ANA PAULA SIEBERT COM VICKY