Alerta de fofura: Bruna Biancardi mostra Mavie vestida de ursinha

Em selfie no espelho, Bruna Biancardi mostra sua filha com Neymar vestida com look fofo de bichinho

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou um novo clique fofíssimo de sua filha com o jogador Neymar Jr., a recém-nascida Mavie. Neste sábado, 14, ela fez uma selfie no espelho com a pequena e deu um show de fofura.

Isso porque, a mãe da herdeira do atleta exibiu a menina vestindo um macacão de ursinho. A peça, de cor branca, e com pelinhos deixou Mavie ainda mais charmosa. No momento, ela surgiu tirando uma soneca no colo da mãe.

"Ursinha", falou a mamãe de primeira viagem ao abrir sua intimidade com os seguidores, exibindo o rostinho da garota.

Ainda neste sábado, 14, a influenciadora mostrou o que ganhou desde o nascimento de Mavie. "Ganhamos tantos presentes lindos. Muuuuito obrigada", agradeceu Biancardi no vídeo. Em seguida, com as fotos de vários buquês, ela se mostrou encantada com os presentes. "Muitas flores para a Mavie", disse ela.

Neymar Jr não participou do parto de Mavie

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, nasceu na madrugada do último dia 6. No entanto, o atleta não conseguiu chegar a tempo de participar do parto da bebê. Craque do time da Arábia Saudita Al-Hilal, o atleta correu para estar ao lado da namorada, mas não chegou a tempo.

Biancardi deu entrada no hospital um dia antes do nascimento e o jogador prontamente se organizou para vir ao Brasil. Porém, a viagem de avião demoraria 24 horas, o que impossibilitou ele de chegar a tempo ao local para acompanhar o parto.

Bruna disse em seus stories que tentou ter o parto normal, mas sentiu dores muito fortes durante as tentativas. Por esse motivo, ela optou por uma cesariana, onde ela pode ser anestesiada. Com a ausência de Neymar, ela contou com a presenta de sua irmã, Bianca Biancardi, e sua amiga e madrinha da garota, Hanna Carvalho.