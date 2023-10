Fingiu? Neymar é acusado de forjar soneca com a filha no colo

Após postar primeira foto com a filha no colo, Neymar é acusado de fingir que estava dormindo com ela e Davi Luca no momento

O jogador de futebol Neymar Jr. encantou ao compartilhar a primeira foto com sua filha, Mavie, na rede social, nesta terça-feira, 10. No registro, cheio de fofura e ternura, ele apareceu com a pequena no colo e o filho, Davi Luca, de 12 anos, ao lado.

Mas um detalhe que chamou a atenção foi que o trio surgiu tirando uma soneca e logo o atleta foi questionado sobre estar fingindo. Os internautas dividiram opiniões sobre o clique dele com a herdeira, a qual é fruto de seu relacionamento de alto e baixos com Bruna Biancardi.

"Tava dormindo sim, confia", opinaram sobre o momento de Neymar Jr. com os filhos. "Povo criticando, mas quem nunca tirou uma foto fingindo que está dormindo kkkkkkk que atire a primeira pedra", identificaram-se outros. "Não é assim que dorme não? Olhos fechados? O povo se incomoda com tudo agora", defenderam.

Vale lembrar que o jogador chegou ao Brasil na sexta-feira da semana passada para conhecer sua filha recém-nascida, Mavie, que nasceu na madrugada do dia 6 de setembro em uma maternidade de luxo em São Paulo.

Primeira foto de Mavie com os olhos abertos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie encantou os fãs dos pais ao aparecer com os olhos abertos pela primeira vez em uma foto nas redes sociais. A imagem foi compartilhada por um fã-clube do casal famoso e mostrou a bebê acordada e com look fofo.

Mavie surgiu com os olhos abertos e olhando com atenção para quem a segurava no colo enquanto usava um body escrito ‘irmã do Davi’.

Nos comentários, os fãs falaram que a bebê se parece com o pai. “Ela é a cara do pai dela”, disse um seguidor. “Nossa que princesinha linda, a cara do papai dela. Estou apaixonada”, declarou outro. “Neymarzinha”, escreveu mais um. “Muito parecida com o papai”, escreveu mais um.