Neymar Jr exibe a primeira foto com seus dois filhos, Davi e Mavie

Neymar Jr surge dormindo com seus dois filhos, Davi Luca e Mavie, na maternidade

O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou um momento encantador em família nesta terça-feira, 10. Em seu perfil no Instagram, ele relembrou uma foto fofa ao lado dos dois filhos, Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, que nasceu há quatro dias.

Na foto, o atleta apareceu dormindo na maternidade com a bebê no colo e o filho mais velho ao seu lado. Na legenda, ele apenas colocou emojis de coração vermelho.

A foto foi compartilhada por Neymar quando ele já estava em Cuiabá com a Seleção Brasileira de Futebol. Ele se apresentou na tarde desta terça-feira, 10, para participar do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo na próxima quinta-feira, 12.

O jogador chegou ao Brasil na sexta-feira da semana passada para conhecer sua filha recém-nascida, Mavie, que nasceu na madrugada do dia 6 de setembro e é fruto do relacionamento com a influencer Bruna Biancardi.

A primeira foto de Mavie com os olhos abertos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie encantou os fãs dos pais ao aparecer com os olhos abertos pela primeira vez em uma foto nas redes sociais. A imagem foi compartilhada por um fã-clube do casal famoso e mostrou a bebê acordada e com look fofo.

Mavie surgiu com os olhos abertos e olhando com atenção para quem a segurava no colo enquanto usava um body escrito ‘irmã do Davi’.

Nos comentários, os fãs falaram que a bebê se parece com o pai. “Ela é a cara do pai dela”, disse um seguidor. “Nossa que princesinha linda, a cara do papai dela. Estou apaixonada”, declarou outro. “Neymarzinha”, escreveu mais um. “Muito parecida com o papai”, escreveu mais um.