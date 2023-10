Neymar Jr viaja para jogar após conhecer a filha recém-nascida

Saiba quando Neymar Jr volta a jogar após o nascimento da filha caçula, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr já viajou para voltar aos campos de futebol após o nascimento da filha caçula, Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi. Menos de uma semana após conhecer a filha, ele já teve que se afastar dela para trabalhar.

Nesta terça-feira, 10, o atleta viajou para Cuiabá para se apresentar no treino da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Venezuela. Ele faz parte do time convocado para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro jogo acontecerá na quinta-feira, 12, às 21h30, na Arena Pantanal, contra a Venezuela. Antes de viajar, Neymar Jr fez uma homenagem para Mavie em seu corte de cabelo. Nesta segunda-feira, 9, o atleta chamou o seu cabeleireiro e fez um corte com a inicial do nome da filha na lateral de sua cabelo. A letra M ficou bem visível na cabeça do jogador e a foto repercutiu nas redes sociais.

Vale lembrar que Neymar Jr se tornou pai pela segunda vez no dia 6 de setembro, quando Mavie nasceu em uma maternidade de São Paulo. Ele chegou ao Brasil na tarde de sexta-feira para conhecer a filha recém-nascida e mostrou fotos cuidando da herdeira ao lado da mãe da bebê.

A primeira foto de Mavie com os olhos abertos

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie encantou os fãs dos pais ao aparecer com os olhos abertos pela primeira vez em uma foto nas redes sociais. A imagem foi compartilhada por um fã-clube do casal famoso e mostrou a bebê acordada e com look fofo.

Mavie surgiu com os olhos abertos e olhando com atenção para quem a segurava no colo enquanto usava um body escrito ‘irmã do Davi’.

Nos comentários, os fãs falaram que a bebê se parece com o pai. “Ela é a cara do pai dela”, disse um seguidor. “Nossa que princesinha linda, a cara do papai dela. Estou apaixonada”, declarou outro. “Neymarzinha”, escreveu mais um. “Muito parecida com o papai”, escreveu mais um.