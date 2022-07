1 ano de Cris! Bianca Andrade mostra como está sendo o aniversário do filho e reflete: ''Renasci com você''

Bianca Andrade compartilha registros mostrando como está sendo o aniversário de 1 ano de seu herdeiro, Cris

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 16h38

Bianca Andrade (27) está em festa! Isso porque nesta sexta-feira, 15, Cris (1) está completando seu primeiro aniversário.

Sem nunca esconder o quanto é uma mãe-coruja, a influenciadora digital decidiu mostrar um pouco de como foi o dia com o herdeiro.

Ela usou os Stories de seu Instagram para fazer diversos posts, da madrugada da noite passada, da manhã de hoje, da hora do almoço e até de um momento que Fred (32) participou.

À meia-noite, a empresária compartilhou uma selfie onde apareceu no quarto do bebê. “Vou dormir no quartinho do neném porque já é aniversário dele e quero acordar grudadinha no meu pequeno. Hoje ele faz 1 ano. Um ano que ele nasceu e eu renasci. Temos muito o que comemorar juntos”, escreveu.

Logo cedo, ela mostrou o bolinho celebrando os 12 meses do Cris e cliques dele acordando. “Nosso dia começou bem cedinho. Acordamos juntinhos, só nós dois. Fiquei te olhando e refletindo no quanto eu renasci com você naquele parto”, contou Bianca. Depois, a ex-participante do BBB 20 gravou o filho acordando a tia.

Em seguida, Andrade publicou prints da consulta que fez com o ex-namorado para saber o mapa numerológico do neném. “Quase chorei com a missão de vida do ‘baíguo’”, admitiu.

Para finalizar, ela mostrou a hora do almoço do pequeno, arrancando gargalhadas ao flagrar as caras e bocas dele, e o presente que comprou. "Comprei um bucket igual ao meu, mas ele não deixa na cabeça [risos]".

