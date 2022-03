fofura!

Bianca Andrade aparece com Cris no colo e web reage: ''Cada dia mais parecido com você''

Com o filho no colo, Bianca Andrade faz sucesso com os internautas e chama atenção pela semelhança

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 11h11

Bianca Andrade e o filho, Cris - Reprodução/Instagram