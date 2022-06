Bianca comenta sobre compartilhar a guarda de Cris com Fred

Na festa da Simaria, Bianca Andrade comenta sobre sua relação com o ex, Fred

Isabela Thurmann Publicado em 14/06/2022, às 12h37

Não para nunca!

Bianca Andrade (27) podia até estar exausta após ter realizado uma festa de solteiros em sua casa no domingo, 12. Porém, isso não a impediu de marcar presença no aniversário de Simaria (39).

Ao chegar no evento, a empresária conversou com a CARAS Digital sobre como concilia a criação de seu filho, Cris (10 meses), com seu trabalho -principalmente agora que está separada.

Quando questionada se o bebê estava na casa de Fred (32), ela disse que não. “[Ele] tá comigo! Tá lá em casa, dormindo. É assim agora, a hora que ele dorme é a hora que a mãe pode dar uma sassaricada!”, disse com muito bom-humor.

“É difícil, mas a gente tá vivendo bem”, respondeu a influenciadora sobre compartilhar a guarda. “Ele é um paizão, então a gente conversa sempre, se eu preciso viajar, ele fica [com o Cris]”, pontuou sobre o ex.

“Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, tenho toda uma estrutura para lidar com essa fase da minha vida que é ser mãe e continuar sendo uma mulher de negócio. Então, é tudo muito organizado lá em casa, tudo pré-planejado”, explicou em seguida.

Já sobre a festa dos solteiros, Bianca não quis entrar em detalhes. “Eu fiz uma festa de Dia dos Namorados, porque eu não vou ficar sofrendo, né minha gente?! Nem eu, nem os meus amigos solteiros. Falei: ‘vou resolver isso’! Foi a festa do amor, quem quisesse ir, podia ir”, contou apenas.

A ex-participante do BBB 20 também fez questão de ressaltar que, apesar dos pedidos de sua mãe, Mônica Andrade, não tem a menor intenção de se mudar para o Rio de Janeiro. “Jamais!”, brincou. “Ela que venha para cá! Aqui [São Paulo] é muito melhor para trabalho, para tudo”, explicou em seguida.