Após término, Bianca Andrade e Fred celebram mesversário do filho, Cris: ''10 meses do baby''

Mesmo separados, Bianca Andrade e Fred seguiram fazendo festa temáticas para celebrar o mesversário do filho, Cris

Hoje é um dia de festa para Bianca Andrade (27) e Fred (33)! Isso porque o filho do ex-casal, Cris, está completando 10 meses de vida.

Mesmo recém-separados, o casal decidiu manter a tradição de fazer festinhas temáticas para celebrar os mesversários do pequeno, que dessa vez teve o tema: "Los Anges Lacris", baseado no time de basquete americano, Los Angeles Lakers, já que em todos os meses houve trocadilhos com o nome do bebê.

A mamãe babona então publicou uma série de cliques onde ela exibe com detalhes a festinha que ela preparou para o pequeno, com direito a uniforme do time de basquete, docinhos e um belo bolo decorado e muitas bolas de basquete.

Na legenda, Bianca se derreteu pelo momento: "Mamain chegou morrendo de saudade e já comemorando os 10 meses desse nenein do jeitinho que a gente gosta! O tema desse mês foi ideia do pai, claro. LACRIS!".

Já o papai aproveitou o dia com o pequeno em uma quadra oficial da NBA no Brasil e fez uma série de registros no local, se divertindo com o herdeiro.

Na legenda, ele se declarou ao pequeno: "10 meses do baby e o tema foi: Los Angeles LaCris! Uma das grandes paixões do papai que pelo jeito tá virando paixão do pequeno também, que se diverte demais na quadra e com a bola".

