Zé Felipe reage ao ver novo relógio de luxo de Virginia Fonseca: 'Demais'

Após Virginia Fonseca comprar relógio com valor de casa, cantor Zé Felipe reage ao ver novo item de luxo adquirido pela esposa

O cantor Zé Felipe reagiu nesta segunda-feira, 10, ao ver o novo relógio de Virginia Fonseca. Após terminar suas compras no shopping com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora foi para o apartamento do cantor Leonardo e Poliana Rocha onde está hospedada com sua família em São Paulo.

Ao chegar ao local, a apresentadora do SBT não deixou de exibir a novidade caríssima para seu amado. A empresária, que faturou cerca de R$ 4 milhões em sua última live de 20 minutos, então mostrou o acessório de grife que custa uma casa e o marido reagiu ao ver a joia de R$ 110 mil.

"Demais, lindo, lindo", respondeu Zé Felipe ao ser questionado pela esposa se havia gostado do novo acessório de luxo. "Josephino aprovou", escreveu a loira.

Nesta segunda-feira, 10, Virginia Fonseca comprou o relógio de grife e mostrou o item com o design inspirado em uma serpente. Ela comentou que fazia tempo que já estava querendo ter o objeto em seu closet.

Ainda nos últimos dias, a famosa surpreendeu a mãe com um vestido de grife caríssimo. Além de roupas e acessórios, a famosa investiu um alto valor em sua nova casa de praia com Zé Felipe. A propriedade que compraram era de um jogador e teve o valor revelado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Zé Felipe perdeu a virgindade e choca ao revelar com quem

O filho de Leonardo com Poliana Rocha, o cantor Zé Felipe, chocou ao fazer uma revelação impactante de sua intimidade. Casado atualmente com a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, com quem tem duas filhas e espera seu primeiro menino, o famosa surpreendeu ao falar sobre como perdeu a virgindade.

No programa de sua amada no SBT, o Sabadou Com Virginia, o artista falou que sua primeira vez foi bem cedo, aos 12 anos. Ainda chocando com os detalhes, Zé Felipe impactou ao contar com quem foi o momento. Saiba mais aqui.