Xuxa revela mania de Junno Andrade na cama: ''Bate pesado''

Em entrevista, Xuxa revela mania inusitada de Junno Andrade na cama e surpreende com detalhes da intimidade

A apresentadora Xuxa Meneghel foi mais uma famosa que surpreendeu com revelações sobre a intimidade ao participar do programa de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, o Sobre Nós Dois, do GNT. Em sua participação com o amado, o cantor Junno Andrade, eles contaram alguns detalhes interessantes do romance na cama.

A eterna Rainha dos Baixinhos então falou sobre uma mania inusitada do marido: colocar uma toalha na cama. "Quem ouvir isso vai achar que eu tenho nojinho! Não tenho! Em cima da toalha pode acontecer tudo, agora não suja o lençol!", explicou o famoso o motivo de colocar o item em cima do local onde deitam.

Xuxa Meneghel então mostrou que não se importa com esse detalhe, pelo contrário, gosta do jeito que Junno faz as coisas. "Já escolhi um virginiano que é todo limpinho, cheirosinho, gostosinho, que põe a toalhinha… Mas ele bate pesado!", declarou sobre a intimidade com ele.

"Então para mim tanto faz o papo! Eu quero beijo e o resto bom. O primeiro date, segundo date, terceiro date eu só queria transar. Tive a sorte de ter um beijo bom, uma transa boa, um papo delicioso, e a gente está pelo resto da vida e assim vai ser", comentou a artista sobre a relação.

No quinto episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, Xuxa Meneghel e Junno Andradefalaram sobre o amor deles. Inclusive, ela confirmou que eles estão casadíssimos. “Quando alguém me pergunta: 'Você está namorando?'. A gente está casado. Não sabe como dói para mim falar isso, parece que estou falando um palavrão. Eu estou casada! E eu estou né. É difícil falar. Parece que vai contra todos os meus príncipios dizer que eu casei”, brincou.

Os dois se conheceram na década de 1990 quando ele foi cantar no programa dela, mas só foram se envolver mais de 20 anos depois. “A gente ficou praticamente 20 e poucos anos sem se ver. Eu deixei de fazer os programas, mudei de gravadora e nunca mais falei. Em dezembro de 2012, que eu fui gravar com ela por conta da novela Salve Jorge, e a gente se reencontrou. No finalzinho, eu falei: 'tenho que falar com a Xuxa'. Falei: 'Vamos trocar telefone, não vamos ficar mais 25 anos sem se falar'. E ela falou que não lembrava o número. Tudo bem. Não acreditei, mas era verdade”, disse ele. Saiba como tudo começou aqui.

Xuxa relembra primeira transa com Junno Andrade pic.twitter.com/EOsk8QPl4J — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 24, 2023

O fim de Xuxa e Ayrton Senna

Em seu documentário, Xuxa Meneghel falou sobre quando terminou o namoro com Ayrton Senna. Eles namoraram por cerca de um ano e oito meses. Depois disso, eles ainda tinham encontros casuais por cerca de dois anos, mas tudo terminou de vez quando ele conheceu Adriane Galisteu.

“Um ano e oito meses de namoro certo. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia, a ponto de dizer, tem que escolher ou o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho”, disse ela, ao entregar o motivo da separação. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, contou.

