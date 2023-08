Xuxa se derrete ao falar de Junno Andrade: 'Eu estou casada!'

Em documentário, Xuxa fala sobre a importância de Junno Andrade em sua vida e ele relembra como foi o primeiro encontro: 'Tasquei o beijo'

No quinto episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, Xuxa Meneghel e Junno Andrade falaram sobre o amor deles. Inclusive, ela confirmou que eles estão casadíssimos. “Quando alguém me pergunta: 'Você está namorando?'. A gente está casado. Não sabe como dói para mim falar isso, parece que estou falando um palavrão. Eu estou casada! E eu estou né. É difícil falar. Parece que vai contra todos os meus príncipios dizer que eu casei”, brincou.

Então, Junno relembrou o primeiro encontro deles. Os dois se conheceram na década de 1990 quando ele foi cantar no programa dela, mas só foram se envolver mais de 20 anos depois. “A gente ficou praticamente 20 e poucos anos sem se ver. Eu deixei de fazer os programas, mudei de gravadora e nunca mais falei. Em dezembro de 2012, que eu fui gravar com ela por conta da novela Salve Jorge, e a gente se reencontrou. No finalzinho, eu falei: 'tenho que falar com a Xuxa'. Falei: 'Vamos trocar telefone, não vamos ficar mais 25 anos sem se falar'. E ela falou que não lembrava o número. Tudo bem. Não acreditei, mas era verdade”, disse ele.

E entregou que eles se beijaram logo de cara. “Marquei com ela de ir na casa dela. E foi nosso primeiro encontro. A gente se beijou na boca, de cara. Eu vi o tamanho daquela porta, o tamanho daquela casa, ou eu beijo ou vou amarelar. Ela chegou e eu tasquei um beijo”, afirmou.

Assim, Xuxa relembrou que o encontro deles aconteceu na hora certa, quando os dois já estavam maduros para viverem o amor juntos. “Se eu não tivesse a maturidade que tenho hoje, eu não teria ficado com ele. Primeira coisa que eu perguntei para ele: 'Você bebe? Você fuma?'. E ele tinha fumado, tinha bebido, parou e parecia que estava se preparando para mim”, afirmou ela.

No início, os dois queriam apenas ser ficantes fixos, mas a paixão falou mais alto e eles logo começaram a namorar. “Dormimos de conchinha. Depois de três meses, eu já queria falar eu te amo, já apresentei para a minha filha como namorado. Eu falava que o Beco [Ayrton Senna] era o cara que eu queria viver do lado. E o Ju, eu quero morrer do lado, sabe. Eu vejo de novo o dedo de Deus para isso. Ele me colocou uma pessoa que se não tivesse ficado comigo, eu realmente estaria muito sozinha. Nesse momento que ele apareceu na minha vida, a minha filha estava indo morar nos Estados Unidos para estudar. Depois meu irmão morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu. Até nisso eu vejo que eu preciso disso que está perto de mim. Deus me deu uma pessoa para me dar uma calma. Ele me faz rir. Tudo que a gente fala ele leva para o lado da comédia. Ele coloca música para ficar cantando, ele faz a poesia para mim. Fica mais leve”, refletiu.

A obra Xuxa - O Documentário está disponível para os assinantes do Globoplay no Brasil e Internacional.

A separação de Xuxa e Ayrton Senna

Ainda no documentário, Xuxa Meneghel falou sobre quando terminou o namoro com Ayrton Senna. Eles namoraram por cerca de um ano e oito meses. Depois disso, eles ainda tinham encontros casuais por cerca de dois anos, mas tudo terminou de vez quando ele conheceu Adriane Galisteu.

“Um ano e oito meses de namoro certo. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia, a ponto de dizer, tem que escolher ou o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho”, disse ela, ao entregar o motivo da separação. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, contou.