Xuxa Meneghel conta sobre decisão de falar sobre abusos que sofreu na infância

Em Xuxa – O Documentário, Xuxa Meneghel revela mania que desenvolveu após ser vítima de abusos na infância: 'Eu me sinto suja'

A apresentadora Xuxa Meneghel fez um relato sobre a sua decisão de falar abertamente sobre os abusos que sofreu na infância. Há alguns anos, ela contou em quadro do Fantástico, da Globo, que foi vítima de abuso sexual quando era criança. Agora, anos mais tarde, ela voltou a falar do assunto no quinto episódio de Xuxa – O Documentário, do Globoplay, e falou sobre a decisão de usar o seu próprio exemplo para alertar a população sobre o abuso infantil.

Para começar, Xuxa foi questionada sobre o que a levou a falar sobre o assunto depois de tantos anos e ela contou que fez isso por causa de sua filha, Sasha Meneghel Szafir. Isso porque queria proteger outras meninas. Além disso, ela contou que sofreu abusos de homens que faziam parte do seu ciclo familiar e que o último deles aconteceu quando tinha 13 anos. “Era um amigo do meu pai, que era o cara que me abusou por último, com 13 anos de idade. E eu fiz questão, com a primeira grana que eu tive, eu comprei essa casa. Não sei porque eu fiz isso. Era para eu não querer nem chegar perto, e eu comprei a casa. Loucura isso”, disse ela, e completou sobre o dia do abuso: “Eu fui para o mar passar areia no meu corpo. Eu vim chorando daquela casa e fui para o mar para me levar. Tenho história para contar”.

Xuxa ainda relembrou o depoimento que deu no Fantástico sobre o que sofreu e o que ouviu das pessoas na época. “Talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque eu não sabia nem como... Sabe quando você tem lembranças? Você me faz uma pergunta e eu começo a me lembrar das coisas. Eu não queria ter lembrança disso. Eu coloquei em uma caixinha e tranquei e não sabia nem como abrir essa caixinha, como colocar isso para fora. Botar isso como um assunto com começo, meio e fim, não tinha como. No começo eu me senti muito mal. Depois que eu falei, que eu ainda ouvi várias pessoas falando que eu estava mentindo, que eu queria aparecer, porque só falei aquilo na hora. Me senti mais uma vez ali violentada, me senti brutalmente machucada”, afirmou.

Por fim, o diretor Pedro Bial questionou se ela desenvolveu alguma mania ou transtorno compulsivo em decorrência do abuso que sofreu na infância e ela confirmou. “Eu tomo muito banho. E banho com bucha que me esfrego, às vezes me machuco até... eu tenho uma infecção urinária crônica, desde os 9 anos de idade, porque eu me lavo muito. Eu me limpo demais. Eu me sinto suja”, contou.

Os cinco episódios de Xuxa - O Documentário estão disponíveis para assinantes do Globoplay.

Xuxa relembrou a morte da mãe no documentário

A apresentadora Xuxa Meneghel fez um depoimento comovente sobre a morte de sua mãe, Dona Alda, após anos de luta contra o Parkinson. Em Xuxa – O Documentário, do Globoplay, ela relembrou as últimas frases que ouviu da mãe. “Uma das últimas coisas inteiras que ela falou para mim foi: 'Nem se eu quiser agora eu posso me matar. Eu vou precisar que alguém faça isso para mim' ”, relembrou.

Então, ela contou como foi ver a mãe perdendo os movimentos do corpo e como foi o diagnóstico. “O momento mais pesado da minha vida, sem dúvida nenhuma, foi a perda da minha mãe. A gente descobriu que a mãe estava com Parkinson quando a Sasha estava com dois anos e meio. Ela estava brincando com a minha mãe e a gente viu que ela estava mexendo [a mão]. E aí eu fui fazer os exames na mãe e a gente descobriu o Parkinson nela. Eu trouxe ela para perto de mim. Eu montei como se fosse uma UTI dentro de casa, com todas as máquinas necessárias. Ela ficou comigo uns 10 anos, nesse processo de ir perdendo aos poucos. Eu vi a minha mãe, que era uma pessoa dos trabalhos manuais, deixando de mexer a mão, deixando de mexer o corpo. Eu vi a minha mãe perdendo a fala, e ela gostando tanto de cantar para a gente. Eu vi a minha mãe, que não queria depender de ninguém, dependendo de duas pessoas diariamente para dar banho, para alimentá-la... E depois perder a capacidade de se alimentar por aqui [pela boca], ela gostava tanto de comer o pãozinho dela, para se alimentar por sonda. Enfim, ela foi ficando presa dentro do corpo”, afirmou.

A apresentadora ainda contou que não estava pronta para perder sua mãe. “Eu não estava preparada. Foi um egoísmo muito forte da minha mãe porque eu fiquei com a minha mãe pedindo a Deus um último momento. Mesmo ela não podendo falar e se movimentar, eu queria ela do meu lado. Eu me pergunto porque eu fui tão egoísta, porque eu tendo tanto bate-papo com Deus, porque eu não consigo verbalizar para ele que podia levá-la. Muita gente falava: 'fala que pode levá-la'. E eu dizia: 'Não pode levá-la. Eu não queria isso'”, afirmou.