Xuxa cita Adriane Galisteu ao falar da relação com Ayrton Senna

Apresentadora Xuxa reacende polêmica com Adriane Galisteu ao recordar namoro com Senna; fãs resgatam vídeos em defesa de Galisteu

O documentário de Xuxa Meneghel está dando o que falar. No terceiro episódio da série do GloboplayXuxa, O Documentário, que saiu na quinta-feira, 27, a apresentadora recordou seu relacionamento com Ayrton Senna (1960 - 1994).

Xuxa causou polêmica nas redes sociais ao citar Adriane Galisteu. Galisteu e o piloto de Fórmula 1 engataram romance quase dois anos após o fim do relacionamento dele com a mãe de Sasha.

"Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer", contou durante a produção.

Internautas não gostaram da fala de Xuxa e também criticaram como a família de Senna lida com o relacionamento dele com Galisteu, além do fato de terem afirmado no documentário que Xuxa foi o amor da vida do piloto, já que quando ele faleceu tragicamente em 1994, estava com Adriane.

Na web, chegaram a resgatar cenas do documentário de Senna em que amigos e empresária falam muito bem de Galisteu.

Vale destacar que a relação entre Xuxa e Galisteu sempre foi alimentada por boatos. Na época, elas foram colocadas como rivais por conta do relacionamento com Senna. Durante o velório, Xuxa foi recebida com carinho pela família de Senna, enquanto Adriane foi ignorada.

Em seu livro, Meneghel comentou que planejava encontrar Senna após o final de semana em que morreu, e que teve um pressentimento ruim. "Chegando ao sítio dela (a diretora Marlene Mattos), tinha uma fogueira. Me sentei em frente e fiquei olhando para o fogo, sentindo uma angústia, algo estranho. Pareciam minutos, mas alguém veio até mim e me chamou, meio que me tirando de um transe, e disse que eu já estava lá havia muito tempo", disse a loira.

Irmã de Senna explica preferência por Xuxa e velório polêmico

Irmã de Ayrton Senna, a empresária Viviane Senna deu um depoimento forte para Xuxa, O Documentário. Em um relato muito sincero, ela explicou porque sempre teve preferência por Xuxa Meneghel.

"Tanto a Xuxa quando ele se apaixonaram, sabe aqueles amores que é uma vez na vida? É uma paixão fulminante. A Xuxa foi um grande amor da vida do Ayrton. Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu acompanhei antes e depois disso a vida dele", afirmou.

Por enxergar que os dois eram realmente apaixonados, ela teve uma relação muito próxima com a apresentadora. Ela também lembrou que como os dois eram muito famosos e bem sucedidos, o amor foi verdadeiro e não por interesse.

"Uma coisa muito importante rolou aqui, que é o fato de que um não precisava do outro para ser reconhecido, pra se alavancar. Os dois estavam consolidados, entendidos realmente com super estrelas", declarou.