Irmã de Senna explica preferência por Xuxa e velório polêmico: "A gente sabe"

Irmã de Senna explica preferência por Xuxa; em documentário, ela contou porque acreditava no amor entre os dois

Irmã de Ayrton Senna, a empresária Viviane Senna deu um depoimento forte para Xuxa, o documentário. Em um relato muito sincero, ela explicou porque sempre teve preferência por Xuxa Meneghel.

"Tanto a Xuxa quando ele se apaixonaram, sabe aqueles amores que é uma vez na vida? É uma paixão fulminante. A Xuxa foi um grande amor da vida do Ayrton. Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu acompanhei antes e depois disso a vida dele", afirmou.

Por enxergar que os dois eram realmente apaixonados, ela teve uma relação muito próxima com a apresentadora. Ela também lembrou que como os dois eram muito famosos e bem sucedidos, o amor foi verdadeiro e não por interesse.

"Uma coisa muito importante rolou aqui, que é o fato de que um não precisava do outro para ser reconhecido, pra se alavancar. Os dois estavam consolidados, entendidos realmente com super estrelas", declarou.

Viviane Senna então explicou porque os dois não ficaram juntos. "O grande desafio eram as agendas, porque eles tinham mundos muito diferentes com dedicação diferentes e isso limitava muito o tempo que eles poderiam estar juntos. A vida de cada um acabou separando os dois porque ninguém poderia abandonar a carreira para estar com o outro. Era impossível pedir isso para os dois. É como se eles tivessem se encontrado no momento errado, porque ambos não tinham como parar naquele momento de vida", disse.

Ela também confirmou que Marlene Mattos impediu que o romance fosse adiante. "E a Marlene passou a encarar o Ayrton como uma ameaça no domínio dela. Ela criou todo tipo de dificuldade, de desgaste possível e imaginável para que não fosse possível", disse.

Ao final, ela ainda explicou um momento polêmico: durante o velório e após o enterro, quem foi convidada para ir à casa da família foi Xuxa e não Adriane Galisteu, que namorava o piloto na época. "A Xuxa sempre teve esse vínculo conosco. Tanto é que foi supernatural ela ir pra nossa casa, dormiu lá, o pouco que a gente dormiu naquele momento. Pessoas que tem um vínculo profundo, a gente sabe quanto tem. A gente sabe, a gente intui", defendeu a empresária.

Reação de Xuxa

No terceiro episódio de 'Xuxa – O Documentário', a apresentadora Xuxa Meneghelrelembrou os seus sentimentos após a morte de Ayrton Senna, que faleceu em decorrência de um grave acidente em uma pista de Fórmula 1. Para começar o assunto, o ator e humorista Sérgio Mallandro, que é amigo de longa data dela, relembrou a reação da amiga ao ver o acidente e receber a notícia da morte do piloto.

Ele contou que estava viajando quando viu o que aconteceu pela TV e se preocupou com Xuxa. “Liguei para ela e a Maria atendeu. Falei: 'Maria, cadê a Xuxa?'. 'Serginho, ela está trancada, só escuto os gritos dela'. A Xuxa chorava, gritava, ninguém conseguia abrir a porta para abraçá-la. E eu lá em Curitiba”, disse ele.