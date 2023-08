Web reage ao divórcio conturbado entre Britney Spears e Sam Asghari: “Suspeito”

Nesta quinta-feira, 17, o modelo Sam Asghari se pronunciou sobre seu divórcio com a cantora Britney Spears. O casal se separou após mais de um ano de casamento. Porém, diversos detalhes da separação já vieram à tona.

“Após 6 anos de amor e comprometimento um com o outro, minha esposa e eu decidimos terminar a nossa jornada juntos", iniciou Sam. "Vamos levar o amor e respeito que temos um pelo outro e eu desejo sempre o melhor para ela. M*rdas acontecem”, disse o modelo em suas redes sociais.

De acordo com o tabloide americano TMZ, Sam teria acusado a diva pop de tê-lo traído. Porém, de acordo com a revista americana People, o relacionamento já estava ruim havia um tempo. “O casamento deles está em risco há meses. Houve um drama constante. É triste. Um divórcio seria devastador para Britney”, disse uma pessoa próxima à cantora.

Ao longo da semana, mais detalhes sobre o divórcio vieram à tona. Ainda de acordo com o TMZ, o casal teria feito um acordo pré-nupcial, que deixaria Sam sem nada do que é de Britney. Porém, segundo o site Page Six, o ex-marido da cantora estaria ameaçando divulgar “informações embaraçosas” da cantora, a fim de conseguir um acordo que lhe favoreça financeiramente.

Outro rumor divulgado pelo site TMZ, seria de que Sam estaria acusando Britney de agredi-lo enquanto dormia. Diferente do que ele postou em suas redes sociais sobre um término supostamente amigável.

As redes sociais logo se encheram de comentários sobre o divórcio. Em sua maioria, internautas apoiaram a cantora que ficou por 13 anos sob tutela de seu pai. “Eles namoraram por 7 anos e ele não falou nada além de coisas incríveis dela, mas agora, logo após um ano de casamento, ela é uma trapaceira horrível e abusiva? Parece suspeito”, comentou um seguidor reagindo ao rumor da acusação de Sam.

E outro fã de Britney comentou em relação aos rumores de que a diva pop teria traído o ex-marido: “E mais uma vez querem colocar a culpa na Britney. É sempre a mesma história. Ainda bem que nunca gostei dele”.

Ainda sobre os rumores de traição, um admirador opinou: “Só falta se juntar no time de pessoas que quer difamar a diva. Ninguém merece ele começar a postar algumas intimidades”. Quem muitas vezes difamou Britney foi seu ex-esposo Sam Federline, e no ano passado foi rebatido pela cantora e seu então esposo.

Outro fã ainda comentou sobre a acusação de traição de Britney: “Não acredito nisso não... Estou achando muito historinha pra sair de barra limpa do casamento”.

