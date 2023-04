Separações de famosos marcam primeiro semestre de 2023; veja lista

Casamentos de famosos entram em crise e 2023 tem se tornado um ano repleto de separações

O mundo dos famosos têm passado por uma nova crise nesse primeiro semestre de 2023. Isso porque diversos casais de celebridades passaram a anunciar o fim de seus relacionamentos, muitos deles consolidados e com anos de duração.

Apenas nos primeiros meses do ano, mais de cinco casais já vieram a público para revelar que não estavam mais juntos. Nesta semana, por exemplo, a cantora Preta Gil tem enfrentado uma baita polêmica envolvendo a vida pessoal.

Em meio ao tratamento de câncer, a cantora precisou vir a público revelar que não estava mais em um relacionamento com Rodrigo Godoy. O caso estourou na mídia após o jogador de basquete ter sido visto trocando carinho publicamente com sua ex-stilyst.

" No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel . Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar!", escreveu a artista.

VEJA OUTROS FAMOSOS QUE SE SEPARARAM NOS ÚLTIMOS MESES

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Nesta quarta-feira, 19, o ator global confirmou o fim do casamento com Mariana Goldfarb. Ele afirmou que não gosta de expor sua vida pessoal, mas devido às especulações, decidiu se pronunciar.

"Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.

Sabrina Sato e Duda Nagle

A apresentadora confirmou o fim do casamento com Duda Nagle em março deste ano após os dois passarem por uma intensa crise no relacionamento. Eles estiveram juntos por sete anos e são pais de Zoe. "Temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar", revelou Sabrina.

Projota e Tamy Contro

O casal pegou vários fãs de surpresa ao anunciarem a separação em março, já que Tamy estava na reta final da gravidez. A confirmação veio através dos stories de Tamy, que foi questionada sobre assunto por uma seguidora. "Como estou emocionalmente instável por conta da gravidez etc… não quero falar mais detalhes sobre esse assunto", declarou a moça, sem se estender muito.

Bela Gil e João Paulo Demasi

Ainda nos primeiros dias do ano, a cozinheira Bela Gil anunciou publicamente o fim de seu casamento com João Paulo Demasi, com quem mantinha um relacionamento há 19 anos.

Madura, a famosa garantiu que, apesar do fim do casamento, os dois continuavam com uma forte parceria e que jamais deixaria de amá-lo. "Agradeço cada segundo ao seu lado, cada palavra de apoio, cada gesto de cuidado", afirmou.