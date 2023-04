Preta Gil reage aos rumores de separação de Rodrigo Godoy: 'Muito doloroso e cruel'

Preta Gil se pronuncia pela primeira vez após ser alvo de rumores sobre o fim do casamento com Rodrigo Godoy: 'Eu preciso de paz pra me curar'

A cantora Preta Gil (48) escreveu um recado nas redes sociais após ver o seu nome tomar conta da internet nesta terça-feira, 18. A artista foi alvo de rumores de que o seu casamento com Rodrigo Godoy (34) teria chegado ao fim após sete anos de união. Sem dar detalhes sobre os rumores, ela contou que precisa de paz para focar em seu tratamento contra o câncer e desmentiu algumas mentiras que leu nas últimas horas, mas contou que a verdade está vindo à tona.

Em seu texto, Preta Gil desabafou sobre as notícias com o seu nome. “Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal...”, afirmou ela.

E completou com mais informações sobre como está se sentindo. “No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar! Beijos com amor, Preta”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Rodrigo Godoy saiu de casa há algumas semanas após o fim do casamento com Preta Gil. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, até semana passada o casal teria conversado sobre uma possível reconciliação. Conforme informações divulgadas pelo colunista, a filha de Gilberto Gil e o personal trainer não decidiram reatar e optaram pela amizade. Agora, o ex-marido não acompanha mais a cantora no tratamento contra o câncer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil)

Complicação no quadro de saúde de Preta Gil

Preta Gil está em tratamento contra um tumor no intestino há alguns meses. Ela já fez sessões de quimioterapia e ficou internada nos últimos dias após ter uma complicação.

"No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa, meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio. Mas, no dia seguinte, no dia 23, eu passei por um choque séptico causado por uma bactéria que entrou no meu organismo", disse ela, e completou: "Nesse último mês, me pouparam de tudo, me blindaram de tudo, mas eu sei que saíram algumas notícias que não eram verdadeiras sobre meu estado de saúde, mas agora estou aqui para dizer para vocês que estou bem, que eu vou me recuperar. Tenho agora três semanas de reabilitação para poder voltar ao meu tratamento oncológico".