Quem é o ex-marido de Preta Gil? Jogador de basquete, Rodrigo Godoy teria sido infiel na relação

Preta Gil, que está passando por tratamento oncológico, se pronunciou após boatos sobre a separação

A cantora Preta Gil (48) se tornou assunto na web nesta semana após surgirem rumores sobre o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy (34), que, segundo colunistas, teria acontecido por uma junção de fatores. Porém, muitos fãs da artista, que está passando por um tratamento oncológico, não conhecem o ex-marido da filha de Gilberto Gil (80).

Rodrigo Godoy é jogador de basquete e personal trainer. Nascido no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, ele passou a ser conhecido nacionalmente após assumir publicamente o relacionamento com Preta Gil . Seu perfil do Instagram, que desde o início das polêmicas envolvendo seu nome está privado, possui mais de 710 mil seguidores.

O atleta conheceu a cantora no Baile da Favorita, festa tradicional de música funk criada pela promoter querida dos famosos Carol Sampaio (40). Na época, ele morava na Penha, onde nasceu, e desde então os dois iniciaram o romance, que se tornou público em novembro de 2013. Após apenas dois meses de namoro assumido, Preta Gil anunciou o noivado em 25 de janeiro de 2014.

Os dois se casaram em 12 de maio de 2015, em uma cerimônia luxuosa na Igreja Nossa Senhora do Carmo, no centro do Rio de Janeiro. Desde o casamento, o atleta também virou produtor da então esposa. Com os rumores sobre o fim do casamento e uma traição vinda de Godoy, ele passou a receber ataques em seu perfil do Instagram, segundo o Gshow.

O ex-marido de Preta Gil não compartilhava uma foto desde dezembro de 2022. Sua última publicação era um clique desejando bom dia aos seguidores, publicada em 23 de dezembro do ano passado. Ele também não deixou nenhum comentário nas últimas publicações da cantora e fãs já suspeitavam sobre o término já que o personal não estava aparecendo nas últimas publicações da artista.

Rumores diziam que o casamento teria terminado após uma suspeita de traição de Godoy com sua personal stylist, além da má relação que o atleta teria com Fran, filho de Preta Gil com Otávio Muller. Além disso, o atleta teria ficado descontente com o fato de ter deixado o casamento sem nenhum dinheiro, já que ambos teriam se casado com separação total de bens.

PRETA GIL SE PRONUNCIA APÓS RUMORES SOBRE O TÉRMINO COM RODRIGO GODOY

Preta Gil escreveu um recado nas redes sociais os rumores sobre o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy. Sem dar detalhes, ela contou que precisa de paz para focar em seu tratamento contra o câncer e desmentiu algumas mentiras que leu nas últimas horas, mas contou que a verdade está vindo à tona.

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal."

E completou com mais informações sobre como está se sentindo. “No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar! Beijos com amor, Preta”.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Rodrigo Godoy saiu de casa há algumas semanas após o fim do casamento com Preta Gil. Segundo o jornalista Lucas Pasin, do UOL, até semana passada o casal teria conversado sobre uma possível reconciliação. Conforme informações divulgadas pelo colunista, a filha de Gilberto Gil e o personal trainer não decidiram reatar e optaram pela amizade. Agora, o ex-marido não acompanha mais a cantora no tratamento contra o câncer.