Sabrina Sato dá detalhes sobre a fase solteira: "Virei a novinha do bairro"

A apresentadora Sabrina Sato falou sobre como está curtindo a fase solteira após o fim do casamento com Duda Nagle

Sabrina Satoparticipou do quadro 'Sobe o Som', do programa Caldeirão com Mion, deste sábado, 16, ao lado do apresentador e humorista Marcelo Adnet, e dos atores da novela 'Terra e Paixão', Paulo Lessa e Amaury Lorenzo.

Durante a atração comanda por Marcos Mion, a apresentadora deu detalhes sobre sua vida de solteira após o fim de seu casamento com o ator Duda Nagle. Os dois estavam juntos desde 2016, e são pais de Zoe, de 4 anos. Eles anunciaram o término em março deste ano.

Ela contou que ouve todos os estilos de músicas, mas que sua lista muda de acordo com o status que está vivendo. "Na maternidade, eu colocava músicas para ficar tranquila, MPB. Agora na minha fase solteira virei a novinha do bairro. Ouço muita Ludmilla, coloco pagode da Lud pra malhar. [Ouço] funk, trap...", revelou.

Vale lembrar que Sabrina comanda o programa 'Sobre Nós Dois', no GNT, com Marcelo Adnet, e na atração ela abriu sua intimidade, contando que tentou de tudo para alvar seu casamento. "No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer", explicou ela.

Ela então afirmou que os momentos de intimidade dão indícios de que algo não vai bem. "O sexo é um termômetro, sim", disse ela que conta que os dois foram tentando se reconectar. "A gente foi tentando se ajustar, se ajustar... Chegou uma hora que a gente falou: 'A gente já não está mais junto'. Quando um casal se separa, já está separado", confessou.

Sabrina Sato usa casaco diferentão

Sabrina Sato é um dos maiores ícones de estilo do Brasil e construiu a carreira usando a moda como aliada para chegar ao topo. Cada peça usada pela apresentadora na TV, em eventos, no Carnaval ou em passeios com a família foi escolhida para traduzir a personalidade e carisma cativantes da artista. Recentemente, ela apostou em um casaco gigante para encarar o frio em São Paulo e buscar a filha, Zoe, na escola. A empresária estreou o look que recebeu de Luiz Monteiro, que custa R$ 8 mil. No site, a peça pode ser encontrada por R$ 4 mil. Veja o look!