Sabrina Sato usa casaco diferentão e motivo vai fazer você repensar seus looks

Apresentadora deu seu nome mais uma vez em uma nova produção fashionista

Sabrina Sato é um dos maiores ícones de estilo do Brasil e construiu a carreira usando a moda como aliada para chegar ao topo. Cada peça usada pela apresentadora na TV, em eventos, no Carnaval ou em passeios com a família foi escolhida para traduzir a personalidade e carisma cativantes da artista.

Nesta segunda-feira (28), Sabrina apostou em um casaco gigante para encarar o frio em São Paulo e buscar a filha, Zoe, de 4 anos, fruto da relação com o ator Duda Nagle, na escola. A empresária estreou o look que recebeu de Luiz Monteiro, que custa R$ 8 mil. No site, a peça pode ser encontrada por R$ 4 mil.

"Indo buscar minha filha na escola nesse frio de São Paulo. Vou discreta para ela me achar logo", escreveu Sabrina, bem-humorada, nos Stories do Instagram.