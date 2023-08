Tudo isso? Sabrina Sato usa biquíni de 12 anos: ''Dá pro gasto''

Na praia, Sabrina Sato usa roupa de banho com mais de 10 anos e chama a atenção; veja

A apresentadora Sabrina Sato chamou a atenção ao compartilhar novas fotos em sua rede social neste domingo, 20. A famosa mostrou como curtiu o dia de sol e impressionou ao surgir usando um biquíni estampado, bem fininho que tem mais de 10 anos de vida.

Após exibir suas curvas mega saradas e desenhadas no mergulho no mar, a artista brincou sobre estar usando um look antigo, mas que a deixou deslumbrante do mesmo jeito. "Dump desse domingo que o sol apareceu tímido. Já eu, nem tanto com meu biquininho que deve ter no mínimo uns 12 anos e ainda dá pro gasto", riu ao fazer a revelação.

Nos comentários, os internautas admiraram os registros da global. "O corpo mais bonito da internet! Forte, malhada, definida, feminina e com curvas", elogiaram os fãs a boa forma da global. "Se existe corpo mais bonito eu desconheço", escreveram.

Ainda nas últimas semanas, durante sua passagem pela Itália para gravar seu quadro para o Fantástico, Sabrina Sato parou tudo ao fazer uma selfie ousada no espelho do banheiro. Apenas vestindo a parte de baixo, ela chocou ao colocar seu corpaço sarado para jogo.

Sabrina Sato faz post curioso após foto de Duda Nagle com mulher viralizar

Recentemente, viralizou a foto de Duda Nagle com a arquiteta Camila Klein e a imagem acabou sendo interpretada como um clique de casal. Diante da situação, o ator esclareceu que a mulher era uma fã que pediu um registro e conversou por dois minutos apenas. Sabrina Sato até então não se pronunciou sobre o caso.

Contudo, um dia após as notícias pipocarem pelos sites, a apresentadora acabou fazendo um post curioso em seus stories. A mãe de Zoe, de quatro anos, então compartilhou uma frase sobre ter amigos para seguraram sua loucura.

"Muito importante ter uma amiga que vai olhar no fundo dos seus olhos e dizer: bicha, para de ser louca", publicou a artista a reflexão.

Ainda recentemente, Sabrina Sato falou sobre estar solteira após ficar por sete anos com Duda Nagle, com quem teve Zoe e pretendia fazer uma festão de casamento algum dia. "Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama.