Sabrina Sato insinua que viva problemas com Duda Nagle na cama: "Tentamos"

Sabrina Sato insinua que viva problemas íntimos com o então marido; casal se separou em março

A apresentadora Sabrina Sato mostrou personalidade ao fazer revelações sobre o fim do casamento de 7 anos com o ator Duda Nagle. Os dois se separaram em março e deixaram os fãs surpresos na época.

Só que agora, cinco meses depois, a artista contou que os dois tentaram durante muito tempo uma nova conexão, inclusive em momentos de intimidade. Durante o Sobre Nós Dois, programa exibido pelo canal a cabo GNT, a artista disse que tentou de tudo para salvar o casamento, algo que acabou não sendo possível.

"No meu último relacionamento, a gente fez terapia de casal, foi tentando de tudo. Só que aí chega um momento que não dá, não tem mais o que fazer", explicou ela.

Ela então afirmou que os momentos de intimidade dão indícios de que algo não vai bem. "O sexo é um termômetro, sim", disse ela que conta que os dois foram tentando se reconectar. "A gente foi tentando se ajustar, se ajustar... Chegou uma hora que a gente falou: 'A gente já não está mais junto'. Quando um casal se separa, já está separado", confessou.

Sabrina Sato e Duda Nagle foram casados por 7 anos e juntos tiveram uma filha, Zoe, de quatro anos. Apesar de ter sido um relacionamento longo, a apresentadora revelou que não se sentiu no fundo do poço com esse término, mas contou que nem sempre foi assim em sua vida: "Lembro de cenas muito tristes, de eu chorar muito por homem, sofrer demais, achando que a vida ia acabar, que ali era o fim", contou.

