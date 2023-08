Sabrina Sato volta a ser a ex-BBB mais seguida do Instagram

Sabrina Sato superou o número de seguidores de Juliette Freire e volta a ser a ex-BBB mais seguida do Instagram

Nesta segunda-feira, 28, Sabrina Sato passou a ser a ex-participante do Big Brother Brasil mais seguida das redes sociais. A apresentadora superou o número de seguidores de Juliette Freire, vencedora do BBB 21, e retomou o título que foi dela por anos.

A musa atingiu a marca de 31,4 milhões de seguidores, ultrapassando os 31,3 milhões de Juliette. Vale lembrar que antes da cantora liderar a lista, Sabrina permaneceu em primeiro lugar por muitos anos e foi deposta pela vencedora do reality.

A lista de mais seguidas entre as ex-BBBs conta com nomes gigantescos. A influenciadora digital Viih Tube vem em terceiro lugar, com 30,1 milhões de seguidores no Instagram. Logo em seguida temos a atriz Grazi Massafera e as influenciadoras Jade Picon e Rafa Kalimann.

Sabrina Sato usa suas redes sociais principalmente para compartilhar seus looks fashionistas icônicos. Através dos cliques babados, ela encanta seus seguidores com sua beleza e criatividade. Em seu perfil, ela também compartilha suas viagens pelo mundo e seus momentos mãezona com Zoe, sua filha com Duda Nagle.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato usa casaco diferentão e motivo vai fazer você repensar seus looks

Todos sabem que Sabrina Sato é um dos maiores ícones de moda no Brasil. A apresentadora construiu sua carreira usando o estilo como aliado para chegar ao topo. E no final, as peças usadas pela musa sempre traduzem a sua personalidade e carisma, mesmo em atividades comuns do dia a dia.

Nesta segunda-feira (28), Sabrina apostou em um casaco gigante para encarar o frio em São Paulo e buscar a filha, Zoe, de 4 anos, fruto da relação com o ator Duda Nagle, na escola. A empresária estreou o look que recebeu de Luiz Monteiro, que custa R$ 8 mil. No site, a peça pode ser encontrada por R$ 4 mil.

"Indo buscar minha filha na escola nesse frio de São Paulo. Vou discreta para ela me achar logo", escreveu Sabrina, bem-humorada, nos Stories do Instagram.

Clique aqui e confira o look de Sabrina Sato!