Rodrigo Mussi revela doença após acidente: ''To lutando''

Apesar de estar se recuperando fisicamente, o ex-BBB Rodrigo Mussi (36) continua lidando com sequelas psicológicas do grave acidente que sofreu no fim de março deste ano. Nesta quinta-feira, 11, ele falou abertamente sobre o assunto em seus stories no Instagram.

Após gravar uma entrevista com o jornalista Leo Dias, o influenciador comentou que tudo o que falou durante a conversa foi verdadeiro e aproveitou para comentar melhor sobre a depressão que está enfrentando.

"Tentei ser o mais sincero possível, coisas que as pessoas não sabiam, eu acabei falando ali, foi de coração, só uma coisa que tava aqui dentro e eu queria ter externado, só pessoas muito próximas sabiam, o acidente foi muito forte, tive a depressão realmente logo depois e eu lutei pa sair", disse.

E logo em seguida declarou que continua lidando com a doença: "To lutando pra sair, mas não sou um cara que gosta de usar desculpa pra nada".

Rodrigo Mussi então comentou que está tentando esquecer o problema se ocupando com coisas boas. "Lutei lá, lutei muito, vou fazer esporte, fazer natação, isso aqui não vai pegar, to trabalhando, to curtindo e uma nova chance pra mim", declarou.

Rodrigo Mussi recupera 30 kg após o acidente

Ainda nos últimos dias, Rodrigo Mussi compartilhou uma foto tirada no espelho da academia para mostrar que está recuperando seu físico de antes do acidente e longa internação na UTI. "4 meses e já recuperei os 30 kg do acidente", escreveu o empresário que ainda finalizou a legenda com um emoji de mãos para cima celebrando a vitória.

Durante a entrevista dada ao Fantástico, logo após sair do hospital, ele revelou que emagreceu bastante durante a internação e que até aquele momento já havia recuperado 20 kg.

No dia 31 de março deste ano, o ex-BBB sofreu um acidente de carro em São Paulo, logo após deixar a casa de uma amiga depois de ir a um jogo de futebol. Arremessado do veículo, ele ficou em estado grave gravíssimo. O motorista do transporte, chamado por aplicativo, alegou ter dormido no volante.

