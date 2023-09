Preta Gil manda recado corajoso para Luísa Sonza: “Temos que desmascarar"

Em relato corajoso, Preta Gil alfineta seu ex-marido e presta apoio após Luísa Sonza expor traição ao vivo no ‘Mais Você’

Na manhã desta quarta-feira, 20, Preta Gil acompanhou o programa 'Mais Você' e se emocionou com a declaração de Luísa Sonza, que anunciou o ponto final na relação com Chico Veiga após descobrir uma traição. Através das redes sociais, a cantora decidiu prestar apoio à loira e relembrou a infidelidade de seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Em seu stories no Instagram, Preta mandou um recado corajoso e agradeceu as palavras de Luísa, que leu fez a revelação ao ler um texto sobre traição: “Obrigada Luisa Sonza, por usar toda sua sensibilidade para escrever um texto tão potente que representa não só a mim mas a milhares de mulheres”, a cantora exaltou.

Preta lembrou que sofreu uma traição de seu ex-marido enquanto travava uma batalha contra o câncer e apoiou a atitude de Luísa: “Sim temos que desmascarar os traidores, abusadores para que outras mulheres também o façam e não fiquem reféns de pessoas que nos enganam, manipulam, mentem e ferem tanto!!!”, a filha de Gilberto Gil desabafou.

Preta Gil manda recado honesto para Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Na sequência, a artista compartilhou alguns trechos do textos de Luísa: "É insuportável que a traição a quebra de combinado, respeito confiança zelo cuidado continue sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe o que se sente, a dor que se acarreta a o que se chama de erro pontual”, diz parte da declaração.

Para quem não acompanhou o ‘Mais Você’ desta quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza, que estava namorando com o investidor Chico Veiga desde julho deste ano, anunciou que colocou um ponto final na relação depois que descobriu uma traição. A pedido de Ana Maria Braga, a loira leu um texto em que desabafa sobre a traição, e gerou grande repercussão na web.

Luísa Sonza desabafa sobre relacionamento com Chico: "Escolher não estar mais com você, não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor. Só não vai ser com você" #MaisVocêpic.twitter.com/dbWgVRKTFa — gshow (@gshow) September 20, 2023

O que aconteceu entre Preta Gil e Rodrigo Godoy?

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Preta expõe seus sentimentos com sinceridade nas redes sociais. Desde o fim da união com Rodrigo Godoy, em abril deste ano, a cantora compartilha uma série de desabafos sobre as traições que sofreu do ex-marido e de sua amiga e ex-figurinista, Ingrid Lima, enquanto estava em tratamento contra um câncer no intestino.