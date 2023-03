Mulher Abacaxi cobre só o essencial com folha de palmeira: "Faço o que tenho vontade"

Mulher Abacaxi cobre só o essencial em fotos inéditas; transexual, ela mostrou toda a sua beleza

Um dos grandes destaques da Marquês de Sapucaí no Carnaval 2023, a musa Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, apareceu nesta segunda-feira, 6, em um novo ensaio repleto de ousadia.

Após se reconciliar com o marido, Lemos Cruz, a caminhoneira surgiu totalmente sem roupa em um ensaio polêmico. Na praia, ela cobriu apenas o essencial usando uma folha de palmeira. A ideia foi celebrar a sua liberdade.

"Sempre fui dependente financeiramente, mas nem sempre emocionalmente. Em algumas outras relações, fiquei mal quando terminava e já fiz tudo que o homem pedia. Aprendi com o tempo a ser uma mulher empoderada e com muito amor-próprio. Hoje, faço o que tenho vontade. Respeito meu casamento sim. Como? Não traindo. Agora o corpo é meu, exponho como quiser. Meu corpo, minhas regras", disse ela.

Nos bastidores do ensaio, ela também dá um recado para outras mulheres: "Não podemos ser dependentes emocionalmente. Muitos homens gostam disso e eles aproveitam. Não deixem que eles queiram mandar. Os direitos e deveres devem ser sempre iguais", pondera.

A influenciadora se envolveu em uma polêmica ao desfilar com os seios de fora na Sapucaí. "Nunca imaginei que fosse ter tanta repercussão. Recebi muito apoio. Mas me entristeceu os ataques transfóbicos. Por outro lado, pude mostrar que uma mulher trans tem dilemas, dúvidas e uma família como toda mulher", finaliza.

Veja:

DESABAFO

A musa Marcela Porto, conhecida como Mulher Abacaxi, apareceu nas redes sociais para rebater as críticas que recebeu após informar que seu casamento terminou durante o carnaval deste ano. Ela deu o que falar nos dias de folia por causa de sua fantasia no desfile da Acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela cruzou a Sapucaí com os seios à mostra após esquecer uma parte da fantasia e seu ex-marido não gostou nada disso. Tanto que ele terminou o casamento.

Agora, ela se pronunciou sobre as críticas. “Ele com uma mesa cheia de mulheres e eu que estou sendo massacrada! Que ele é bonzinho e eu que não presto porque o casamento acabou por causa de Carnaval. Menos! Vamos respeitar os meus direitos!”, disse ela.