Morando de aluguel, Luana Piovani explica decisão de vender imóveis milionários

Faliu? Luana Piovani chama atenção ao vender imóveis luxuosos ao redor do mundo enquanto mora de aluguel em Portugal; entenda a decisão

Luana Piovani surpreendeu ao usar suas redes sociais para tentar vender o apartamento milionário de seus pais em São Paulo. No entanto, essa não foi a primeira vez que a loira decidiu se desfazer de um de seus muitos imóveis. Morando de aluguel com os filhos no exterior, ela explicou que estava se tornando muito caro manter suas propriedades ao redor do mundo.

Durante sua participação no ‘PodDelas’, Luana contou que decidiu aposentar sua mãe dos cuidados com suas finanças e, por isso, contratou uma assessoria especializada. Foi então que a loira ficou chocada ao descobrir que seu dinheiro não estava rendendo conforme o esperado e por isso, decidiu diversificar seus investimentos.

“Na primeira reunião, ela disse ‘não sei como você sobrevive com 70% do seu dinheiro congelados em imóveis e com 30% líquidos. Tem de fazer o oposto’”, Luana detalhou o conselho que recebeu de sua nova consultora. Além disso, a apresentadora ainda explicou que acha ‘burrice’ deixar seu dinheiro parado com os imóveis.

“Quero dinheiro multiplicando na conta. Quero ocupar-me em gastá-lo”, ela explicou na ocasião. No mês seguinte à entrevista, Luana revelou que sua família investiu em um apartamento na área nobre da capital paulista há alguns anos. Apesar de terem colhido bons frutos na residência, os familiares da apresentadora também decidiram se mudar para uma região mais tranquila.

Atualmente, o apartamento, que conta com três quartos e quatro banheiros em seus 225 metros quadrados, está à venda por R$ 2,2 milhões. Em suas redes sociais, Luana anunciou com sinceridade: “É naquela parte dos Jardins menos chique e mais 'vida como ela é'. Nada contra a parte chique, acho incrível", ela declarou ao tentar vender o imovel.

No final do ano passado, a apresentadora também divulgou outra propriedade ainda mais luxuosa. A atriz surpreendeu ao fazer um tour pelo seu apartamento milionário em Nova York, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, Luana explicou que seus seguidores poderiam adquirir o imóvel no exterior, que estava à venda.

