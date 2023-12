Conheça o apartamento de Luana Piovani em Nova York

Luana Piovani faz tour em seu apartamento de dois andares em Nova York, nos EUA, antes de vender após 24 anos sendo dona do local

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer tour pelo seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. Em um vídeo nas redes sociais, ela mostrou todos os ambientes da propriedade, que conta com o térreo e ainda um mezanino com o quarto.

Luana é dona do apartamento há 24 anos e revelou que a propriedade fica no andar térreo de um prédio na cidade norte-americana. O local tem decoração simples e com objetos de valor sentimental, incluindo fotos dos fios dela.

De acordo com o jornal Extra, a artista quer vender o apartamento. Ela vive em Lisboa, Portugal, com os filhos e teria decidido vender o apartamento nos Estados Unidos.

Na legenda do vídeo, Piovani afirmou: "Eis me aqui! Singing New York! New York! Vinte quatro anos depois de Renato Russo ter me levado a essa vivencia, encerro o ciclo, ja de novo endereço e dançando porque é assim que ecerra-se ciclos!".

Luana Piovani fala sobre fim do casamento

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao falar sobre a separação do surfista Pedro Scooby, com quem teve três filhos. No primeiro episódio do programa Luana É De Lua, do Canal E!, ela contou sobre como se sente após o fim do casamento.

“Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver”, disse ela, segundo a Coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, ela contou sobre como é se separar. “É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona. A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: ‘Caraca, não deu’. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme”, afirmou ela.