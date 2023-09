Luana Piovani surpreende ao falar da separação de Pedro Scooby: ‘Sofro'

Luana Piovani revela como se sente ao ser separada do pai dos seus filhos, Pedro Scooby

A atriz Luana Piovani surpreendeu ao falar sobre a separação do surfista Pedro Scooby, com quem teve três filhos. No primeiro episódio do programa Luana É De Lua, do Canal E!, ela contou sobre como se sente após o fim do casamento.

“Mesmo estando resolvida sentimental e interiormente, eu sofro por causa da minha separação diariamente. E será para sempre uma pessoa com a qual terei de conviver”, disse ela, segundo a Coluna Play, do Jornal O Globo.

Então, ela contou sobre como é se separar. “É quase a maior aposta da vida. E é muito triste quando você vê que deu errado e que, por mais que tenha tentado, aquilo não funciona. A gente se separa em silêncio. E é muito triste quando você fala para você mesmo: ‘Caraca, não deu’. Daí você pensa em como vai fazer isso, e é outra missão enorme”, afirmou ela.

Como foi a separação de Luana Piovani e Pedro Scooby?

A separação de Luana Piovani e Pedro Scooby foi anunciada em março de 2019 após 8 anos de relacionamento. Os dois passaram o carnaval separados - ele no Rio de Janeiro e ela em Lisboa, Portugal - e anunciaram o término logo depois.

Em um post nas redes sociais, ele agradeceu pela parceria com a ex-mulher. “Hoje, depois de 8 anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas 3 preciosidades em primeiro lugar. Luana Piovani, conte sempre comigo, nessa jornada louca que é a vida”, afirmou ele na época.

Tempos depois, Luana Piovani falou sobre a separação no documentário sobre a vida de Pedro Scooby no Globoplay. “A única coisa que ele tinha responsabilidade era de renovar a nossa hospedagem. E aí, um dia ele me liga pedindo desculpas, porque ele tinha esquecido renovar e eu tinha até meio-dia do outro dia para mudar de casa. Porque a casa já tinha sido alugada. Com três crianças, 12 malas. Quando eu desliguei o telefone, tirei a aliança do dedo, botei na mesa e falei: ‘O meu casamento acabou de acabar’".

Juntos, Scooby e Piovani tiveram três filhos: Dom, Liz e Bem. Hoje em dia, ela namora com Lucas Bittencourt. E ele é casado com a modelo Cintia Dicker, com quem teve mais uma filha, Aurora.