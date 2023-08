Luana Piovani anuncia fim da briga judicial e exalta Pedro Scooby: “Grande respeito”

A paz foi selada! Luana Piovani revela reconciliação e detalha fim da batalha judicial pela pensão dos filhos com Pedro Scooby

Após uma disputa judicial marcada por polêmicas, Luana Piovani usou as redes sociais para anunciar o fim da batalha com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. Em uma decisão surpreendente, a atriz não só comunicou o fim das disputas legais, como também fez questão de exaltar o respeito na relação com pai de seus três filhos, Dom, Ben e Liz.

Em um vídeo publicado em seu feed do Instagram, Luana celebrou diversas conquistas e felicidades em sua vida pessoal, incluindo, o acordo judicial com o ex-marido: “Isso vinha acabando comigo desde dezembro do ano passado e até o começo desse ano, vou até dizer que passamos por um momento difícil, para ele também foi pesado", iniciou.

Luana revelou que optou por realizar uma mediação judicial para chegar a um acordo com o surfista: "Pedro teve a gentileza de me deixar escolher uma mediadora, escolhi uma psicanalista, claro. Ela soube organizar, entender e administrar os nossos egos feridos pelas feridas, pelas mágoas, pelas atitudes erradas que fizeram o outro sofrer”, disse.

A atriz contou que foram necessárias mais de 10 sessões para que a paz fosse selada: “Ela viu que o tempo todo tinha uma imensa vontade de se acertar e um grande respeito um pelo outro. Achei que ia ser super fácil, chegar na segunda sessão e ia dar tudo certo. Ledo engano, tivemos momentos difíceis, ela teve que intervir várias vezes”, relatou.

Na sequência, Luana contou sobre a aproximação com Pedro durante suas férias em sua terra natal, já que a artista mora em Portugal com as crianças: "Esse período de férias foi muito importante com o Pedro no Brasil com as crianças. Vi o esforço, a vontade dele em amadurecer, evoluir. Fazer coisas que ele sabe que pra mim são importantes", ela celebrou.

Por fim, a artista exaltou a parceria com o pai de seus filhos e comemorou o acordo: “Teve um sacrifício muito grande para que chegássemos num consenso bom e isso aconteceu, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral", finalizou Piovani.

Para quem não se lembra, a batalha judicial entre Luana e Pedro teve início em janeiro deste ano, depois que o surfista processou a ex-mulher por cobrar publicamente a pensão das crianças.

