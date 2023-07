Luana Piovani publica fotos raras do namorado: ''Amo você, Lucas''

Atriz Luana Piovani compartilha cliques inéditos do namorado, o empresário Lucas Bitencourt, e faz declaração

Apaixonada, a atriz Luana Piovani decidiu publicar alguns cliques raros de seu namorado nas redes sociais. Na madrugada desta terça-feira, 25, a artista abriu um álbum de fotos de um ensaio fotográfico estrelado pelo amado.

Nas primeiras imagens da sequência, publicadas em preto e branco, o empresário Lucas Bitencourt aparece sentado usando conjunto de linho e sandálias. No último registro, colorido, ele posou em uma sacada. Ao compartilhar as fotos do namorado, Luana se derreteu.

"Interrompemos a programação de férias para usufruir do RARO momento onde, meu amor, se deixou fotografar e postar as fotos!", começou escrevendo, agradecendo na sequência ao fotógrafo Adam Rogers, responsável pelos cliques.

"Amo homem de sandalia, linhos e batas. Amo quem descobre seu estilo e tem a coragem de não se deixar afogar pelas marcas e status (status de que cara-pálida?!) Amo você, Lucas, e todo esse passeio mental e amoroso que você me proporciona nas nossas viagens e trocas. Gato bagarai", disse ainda Piovani na legenda.

Luana assumiu o relacionamento com Lucas em janeiro de 2021.

Confira as fotos do namorado de Luana Piovani:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani esbanja sensualidade ao posar nua para o namorado

A atriz e apresentadora Luana Piovani causou comoção na internet recentemente ao surgir completamente nua em um clique inédito tirado por seu namorado, o empresário Lucas Bitencourt. Inclusive, o eleito da brasileira foi o responsável por dividir o momento íntimo e compartilhar a foto em suas redes sociais.

Pelo stories do Instagram, Lucas publicou a fotografia em que Luana aparece de costas completamente nua, com as pernas abertas enquanto está sentada em sua penteadeira. A eterna “Mulher Invisível”, encara o namorado e dá um show de beleza natural e sensualidade no registro raro de sua intimidade com o amado.