Uau! Lucas Bitencourt, namorado de Luana Piovani leva web a loucura ao exibir clique íntimo da atriz

A atriz e apresentadora Luana Piovani causou comoção na internet na manhã desta quarta-feira, 12, ao surgir completamente nua em um clique inédito tirado por seu namorado, o empresário Lucas Bitencourt. Inclusive, o eleito da brasileira foi o responsável por dividir o momento íntimo e compartilhar a foto em suas redes sociais.

Pelo stories do Instagram, Lucas publicou a fotografia em que Luana aparece de costas completamente nua, com as pernas abertas enquanto está sentada em sua penteadeira. A eterna “Mulher Invisível”, encara o namorado e dá um show de beleza natural e sensualidade no registro raro de sua intimidade com o amado.

Luana Piovani esbanja sensualidade ao posar nua para o namorado - Reprodução/Instagram

O empresário dispensou qualquer legenda para o clique, mas a imagem falou por si só. Luana também não fez nenhum comentário sobre a foto. A musa costuma ser discreta sobre seu novo relacionamento e faz raras aparições com o namorado, como aconteceu em abril deste ano, quando a loira abriu o coração publicamente com uma declaração apaixonada:

Vale lembrar que Luana assumiu o relacionamento com o empresário brasileiro radicado em Londres em janeiro de 2021, dois anos após a separação com o surfista Pedro Scooby, com quem foi casada por seis anos e teve três filhos, Dom e os gêmeos Liz e Bem, que moram com a mãe em Portugal atualmente.

