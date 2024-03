Luana Piovani tenta vender apartamento milionário dos pais nas redes sociais

Luana Piovani usa as redes sociais para anunciar apartamento luxuoso da família em São Paulo; veja as fotos e descubra o valor do imóvel

Além de atriz e apresentadora, Luana Piovani pode acrescentar mais uma ocupação em sua carreira: corretora de imóveis. Na última segunda-feira, 11, a loira usou as redes sociais para tentar vender o apartamento milionário de seus pais em São Paulo. Além de dividir detalhes da decisão, ela compartilhou fotos e divulgou o valor para tentar fechar o negócio.

Através do feed de seu perfil oficial no Instagram, Luana contou que sua família investiu em um apartamento na área nobre da capital paulista há alguns anos. Apesar de terem colhido bons frutos na residência, os familiares da apresentadora decidiram se mudar para uma região mais tranquila, e agora, colocaram o antigo lar à venda por R$ 2,2 milhões.

"Ao mesmo tempo que as grandes capitais nos convidam, por causa de oportunidade, chega uma uma época que ela nos afasta. Curioso, né? É o ciclo. Enfim, agora meus pais estão querendo tranquilidade. Estou falando isso tudo porque o apartamento da nossa família foi colocado à venda", Luana explicou em um vídeo.

Na sequência, a apresentadora ainda compartilhou mais detalhes sobre a residência: “É naquela parte dos Jardins menos chique e mais 'vida como ela é'. Nada contra a parte chique, acho incrível. Mas eu sempre acabei morando nesses lugares onde tem mais restaurantes, mais prédios, onde as pessoas trabalham”, disse a loira.

“Inclusive, o meu apartamento em Nova York é em um lugar muito parecido com esse apartamento dos meus pais em São Paulo”, Luana lembrou que tem vários imóveis espalhados pelo mundo. Por fim, ela compartilhou um link com as imagens do apartamento, que conta com três quartos e quatro banheiros em seus 225 metros quadrados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Além do tamanho impressionante, o condomínio também conta com várias vantagens para o futuro comprador. Quem investir o valor milionário no apartamento de Piovani vai desfrutar do salão de festas, duas vagas na garagem e portaria presencial 24h. Tudo isso em uma localização privilegiada na área nobre de São Paulo; veja as fotos:

Luana Piovani vendeu apartamento em Nova York:

No final do ano passado, Luana Piovani surpreendeu ao fazer um tour pelo seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos. Em um vídeo nas redes sociais, ela mostrou todos os ambientes da propriedade, que conta com o térreo e ainda um mezanino com o quarto. Pouco tempo depois, ela anunciou que o imóvel luxuoso estava a venda.