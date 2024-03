Luana Piovani tem seu cartão negado no supermercado: "Vergonha"

Morando em Portugal, Luana Piovani tem seu cartão negado durante compras no supermercado e conta a situação delicada para seus seguidores; saiba mais!

A atriz Luana Piovani passou por um grande perrengue nesta terça-feira, 12. Morando em Portugal, a artista teve seu cartão negado ao pagar sua comprar em um supermercado local. Em suas redes sociais, ela desabafou sobre o problema, que vem acontecendo recorrentemente.

"Pensa em alguém estressada. Tô com compromisso, gente me esperando em casa, vim no supermercado e essa bomba desse banco não funciona", desabafou Luana, que não conseguiu pagar as compras com o cartão por problemas com o banco. "Deixei minhas compras no supermercado, vou ter que ir amanhã pessoalmente de novo, pela terceira vez, ao banco para saber o que está acontecendo que eu não consigo acessar o meu dinheiro".

Segundo a ex-esposa de Pedro Scooby, essa não é a primeira vez que tem problemas com o cartão. Luana chegou a ter a água cortada em sua casa por um erro no pagamento. "Primeiro cortaram a minha água porque a b*sta do banco não pagou meu débito direto. Isso já é um dano moral sério. Agora, o supermercado. Fiquei lá com quatro sacolas no caixa, passando vergonha porque meu cartão de crédito não funciona e nem o débito", relatou a atriz, que mora no país europeu com seus três filhos, Dom, Bem e Liz em 2019.

Luana Piovani tenta vender apartamento milionário dos pais

Na última segunda-feira, 11, Luana Piovani usou suas redes sociais para anunciar a venda do apartamento milionário de seus pais em São Paulo. Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou fotos do imóvel e divulgou o valor para tentar fechar o negócio.

Luana contou que sua família investiu em um apartamento na área nobre da capital paulista há alguns anos. Apesar de terem colhido bons frutos na residência, os familiares da apresentadora decidiram se mudar para uma região mais tranquila, e agora, colocaram o antigo lar à venda por R$ 2,2 milhões.

"Ao mesmo tempo que as grandes capitais nos convidam, por causa de oportunidade, chega uma uma época que ela nos afasta. Curioso, né? É o ciclo. Enfim, agora meus pais estão querendo tranquilidade. Estou falando isso tudo porque o apartamento da nossa família foi colocado à venda", Luana explicou em um vídeo.

Na sequência, a apresentadora ainda compartilhou mais detalhes sobre a residência: “É naquela parte dos Jardins menos chique e mais 'vida como ela é'. Nada contra a parte chique, acho incrível. Mas eu sempre acabei morando nesses lugares onde tem mais restaurantes, mais prédios, onde as pessoas trabalham”, disse a loira.

“Inclusive, o meu apartamento em Nova York é em um lugar muito parecido com esse apartamento dos meus pais em São Paulo”, Luana lembrou que tem vários imóveis espalhados pelo mundo. Por fim, ela compartilhou um link com as imagens do apartamento, que conta com três quartos e quatro banheiros em seus 225 metros quadrados.