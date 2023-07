Marido de Sorvetão ameaça Xuxa após exclusão de documentário: "Vão descobrir"

Marido de Sorvetão ameaça Xuxa; ele disse que ex-paquita está preparando expor sua versão

O cantor Conrado que é casado com a ex-Paquita Andréa Sorvetão, surgiu revoltado nas redes sociais neste final de semana. É que ele não gostou nada da repercussão sobre a não aparição de sua amada em Xuxa, o documentário, produção do Globoplay.

Irritado, ele disse que está em paz com a situação. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui seguimos vida normal. Nós estamos muito consciente disso tudo. O Brasil vive um momento de divisão de opiniões, de esquerda e direito. A direita aceita muito mais o contrário. A esquerda não. A esquerda, se você não é do lado deles, você é contra eles e acabou. Eles agem dessa forma. É normal para eles isso", começou o artista.

E continuou: "Nós estamos tocando a nossa vida, não se incomodem com isso. Está tudo bem por isso. Estamos focados na carreira, dispostos a mudar tudo, a correr atrás. Nós estamos bem com tudo isso. Quem vai voltar ao passado é quem vai lucrar com tudo isso".

Conrado então garante que Andréa Sorvetão pretende contar a sua versão da época de paquita em um livro que deverá ser lançado em breve. "Agora, quando a Andréa quiser escrever a própria história dela, e já tem gente procurando ela. É evidente, você exclui a pessoa da própria história, alguém vai chegar e falar: 'Quer escrever? Eu te ajudo'. Aí vocês vão descobrir coisas pra caramba, vai ser muito interessante. Estamos super de boa com isso. É melhor estar do lado de Deus do que estar do lado do Rei", completou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conrado 🅾️+ (@conradooficial)

Conrado está em tratamento

O cantor Conrado, que é casado com a ex-Paquita Andréa Sorvetão, atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após passar pela primeira sessão de quimioterapia. O artista contou que está se sentindo bem e que está com foco nas próximas sessões para finalizar o tratamento.

"Foi tudo bem. Não enjoei, não tive problema nenhum. De 12 sessões quimioterapira, agora tem 11, para fazer. E assim vamos, dia por dia. O tratamento está indo muito bem, gloria a Deus", afirmou ele.

Conrado foi diagnosticado com um tumor no reto em março deste ano. Logo depois, ele passou por uma cirurgia em São Paulo e ficou alguns dias internado. Agora, ele faz a quimioterapia para seguir com o tratamento.