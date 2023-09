Maraisa posa no colo do namorado ao lado da irmã: ''Minha família''

Apaixonada, cantora Maraisa posa em foto com o namorado e com a irmã Maiara

A cantora Maraisa compartilhou um novo clique com o namorado, o empresário Fernando Mocó, nesta terça-feira, 12. Dessa vez, o registro do casal contou com a presença de Maiara, que apareceu sentada ao lado do cunhado.

Em bom clima e sorridentes, o trio mostrou se dar bem. A sertaneja então falou como o eleito, que já conhecia antes da fama e era seu vizinho, já é considerado um membro da família.

"Meu amor, minha paixão, minha família", escreveu Maraisa ao publicar a foto ao lado de sua gêmea e de seu novo namorado. Nos comentários, os internautas admiraram os três. "Você que é o amor da minha vida", disse Maiara para a irmã. "Que lindos", elogiaram os fãs.

Nos últimos dias, a dupla apresentou seus respectivos eleitos durante a participação que realizaram no Altas Horas. Maiara namora o cantor sertanejo Matheus Gabriel, enquanto Maraisa vive um romance com o empresário Fernando Mocó. As duas assumiram os relacionamentos agora em 2023.

Novo namorado de Maraisa

No dia 30 de junho, a cantora Maraisa compartilhou o primeiro clique com Fernando Mocó, levantando suspeitas de que estaria em um relacionamento com o empresário. Sem dizer nada, ela compartilhou a selfie em seus stories com uma carinha de coração.

Após alguns dias, a artista confirmou o romance ao publicar outros registros cheios de amor com ele. Muito apaixonado, o casal apareceu se beijando e curtindo o momento na intimidade com os amigos. "Amor", escreveu Maraisa na legenda da publicação que deixou os fãs enlouquecidos com a novidade da vida pessoal da artista sertaneja.

Vale lembrar que a sertaneja estava solteira oficialmente desde janeiro de 2021, quando anunciou o fim do relacionamento com o músico Fabrício Marques. Até então, ela não tinha assumido mais ninguém publicamente. Na rede social, a cantora vem chamando a atenção ao compartilhar seus vídeos de treino e seus looks para os shows.