Primeira vez! No 'Altas Horas', Maiara e Maraisa apresentam seus namorados: "Amor"

Maiara e Maraisa apresentam seus namorados durante aparição no 'Altas Horas'; veja

A aparição das cantoras Maiara e Maraisa no Altas Horas virou assunto nas redes sociais neste sábado, 9. Sempre divertidas, as cantoras reservaram uma surpresa aos seguidores. É que elas levaram os namorados para a atração

Essa é a primeira vez que Fernando Mocó e Matheus Gabriel apareceram na televisão. Eles surgiram quando o apresentador Serginho Groisman quis saber se elas já pensaram em compor uma música em homenagem aos amados. "Eu vou ter que fazer. Ele tá ali, ó. Ele é cantor e ele que tinha que fazer uma música pra mim", disse Maiara.

Ela então foi avisada pelos fãs que seu amado já compôs uma canção em sua homenagem. "Já fez? Ele tem que vim aqui lançar no Altas Horas, então", brincou ela enquanto a câmera mostrava o cantor todo sem jeito.

Maraisa então fez questão de dizer que seu namorado também estava no programa, inclusive ao lado do amor de Maiara. "Meu namorado também tá aí. Eles tem um grupo que chamam os cunhados. Mocó, te amo", brincou ela.

Maiara namora o cantor sertanejo Matheus Gabriel, enquanto Maraisa vive um romance com o empresário Fernando Mocó. As duas assumiram namoro agora em 2023 e estão radiantes e felizes com as novidades.

Dona Ruth nega problemas com as cantoras

Mãe de Marília Mendonça, a empresária RuthMendonça publicou uma mensagem nas redes sociais para desmentir boatos de uma desavença envolvendo a dupla Maiara e Maraisa, que eram muito amigas de sua filha.

Tudo começou quando o irmão da cantora, João Gustavo, curtiu uma publicação de um usuário com críticas à dupla. Após a postagem, fãs da eterna Rainha da Sofrência se revoltaram com a postura do irmão da sertaneja.