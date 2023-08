Mara Maravilha revela que não assistiu ao encontro de Xuxa, Angélica e Eliana: ''Infelizmente''

Após ser excluída do 'Criança Esperança', Mara Maravilha revela o que achou do encontro do trio de loiras no evento

A apresentadora Mara Maravilha fez um novo pronunciamento sobre o encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança. Nesta terça-feira, 08, a artista compartilhou uma entrevista que deu a coluna Play de Anna Luiza Santiago sobre o que achou de ter sido excluída do evento.

Após fazer uma publicação debochando do encontro delas, Mara Maravilha revelou que não chegou a assistir à apresentação. "Infelizmente não assisti porque estava fazendo um evento, o Mulheres Cristãs Empreendedoras. Fiquei feliz e surpresa de ter sido lembrada. Que até a minha ausência possa ajudar o projeto", comentou sobre ter ficado entre os assuntos mais comentados no Twitter.

A funcionária do SBT então opinou sobre o encontro do trio de loiras. "Amo todas elas. Não pedi para participar do grupo das louras", declarou. Ela ainda revelou que participaria do evento: "Não que esteja me oferecendo, mas me disponho sempre a ajudar, seria uma honra. Porém, não no contexto com elas. Porque talvez precisaria usar peruca loura (risos). E viva a sororidade", falou.



Mara Maravilha então comentou que adoraria ter dividido o palco com Ivete Sangalo. "Amo a Ivete. Quero parabenizar mais uma edição. Eu ajudo, assim como faço com o "Teleton" (do SBT)", disse. "E que a minha ausência também possa ajudar a causa que por sinal é nobre, e essas picuinhas acreditem não partem de mim…. Bem, vamos ajudar as crianças!", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mara Maravilha (@maramaravilhaoficial)

Neste ano, o Criança Esperança foi apresentado por Ivete Sangalo e Marcos Mion, e voltou a ser feito ao vivo em uma arena no Rio de Janeiro com a presença de plateia de 5 mil pessoas. O evento reúne grandes nomes da música e do elenco da Globo para animarem o público a fazerem suas doações para o evento solidário.

Antes do Criança Esperança, Mara Maravilha foi 'esquecida' por Xuxa, Angelica e Eliana

A apresentadora Mara Maravilha se tornou assunto após debochar do encontro entre Xuxa, Angelica e Eliana em uma apresentação no programa Criança Esperança, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 7.

Apesar do episódio ser recente, esta não é a primeira vez que Mara Maravilha fica de fora de um desses reencontros . No ano de 2019, Xuxa, Angelica e Eliana apareceram juntas em uma nova campanha de beleza cantarolando a música Chega de Saudade.

Na época, Mara Maravilha escreveu na publicação compartilhada no perfil de Xuxa. "Esqueceram de mim!", disse a cantora que também fez muito sucesso no anos 1990. "Oi, Mara. Nós sentimos sua falta, sentimos saudades. Beijinho, beijinho que não sai pra você", respondeu a Rainha dos baixinhos.

Leia também:Xuxa, Angelica e Eliana tiveram primeiro encontro há 24 anos; veja fotos