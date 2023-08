Xuxa, Angelica e Eliana tiveram primeiro encontro há 24 anos; veja fotos

Trio de cantoras, Xuxa, Angelica e Eliana exibiram primeiro encontro em edição da CARAS

Não faz muito tempo desde a primeira vez em que Xuxa, Angelica e Eliana decidiram se reunir para a alegria dos fãs. Em 1999, cerca de 24 anos antes do icônico encontro no Criança Esperança, nesta segunda-feira, 7, as três falaram à CARAS Brasil sobre o momento especial.

Xuxa, Angelica e Eliana foram convidadas para a inauguração do parque de diversões Hopi Hari , localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo. O encontro aconteceu em 27 de novembro de 1999 e deixou as três loiras bastante animadas.

"Isso só não aconteceu antes por causa de nossas agendas", assegurou Xuxa, na época. "Nada mais gratificante do que nós três, que fazemos a alegria da garotada, estarmos unidas aqui pela mesma causa. Nunca disputei com ninguém", completou Eliana.

As três se divertiram indo duas vezes seguidas na montanha-russa do parque e, depois, escolheram visitar a atração Ekatomb, uma tumba giratória movimentada por dois braços mecânicos. Em seguida, passaram pela La Tour Eiffel, o elevador que subia 69 metros e despencava a 70 quilômetros por hora.

"Só isso? Quero mais", brincou Xuxa após ter ido no brinquedo radical. As três ainda posaram para algumas fotos juntas, e exibiram os looks customizados que fizeram com as camisetas do parque. "Peguei a tesoura e fiz eu mesma esta frente-única", revelou Eliana.

Já no palco do Criança Esperança, na noite desta segunda-feira, Angelica cantou o seu sucesso Vou de Táxi; Xuxa entoou a canção Ilariê; e, Eliana cantou a música Os Dedinhos e ainda fez um discurso. O trio também relembrou os momentos em que apontavam uma suposta inimizade entre elas.

"A vida toda tentaram nos colocar como inimigas e não conseguira. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade, irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres. Chega de competição", discursou Eliana.

CONFIRA FOTOS DE XUXA, ANGELICA E ELIANA JUNTAS EM 1999: