Marlene Mattos pediu desculpas à Xuxa? Entenda treta envolvendo documentário

Documentário do Globoplay mostra encontro de Xuxa e Marlene Mattos depois de fortes revelações da apresentadora

A participação de Marlene Mattos (73) na série documental Xuxa, o Documentário, do Globoplay, tem gerado polêmica nas redes sociais. Isso porque a diretora de televisão ficou cara a cara com Xuxa Meneghel (60) depois de 19 anos. O encontro foi marcado por um verdadeiro embate entre as duas.

Durante a gravação, Xuxa fez diversos questionamentos à antiga diretora de seus programas e declarou que passou por abusos. A apresentadora também disse que pessoas que trabalharam ao seu redor, como as Paquitas, revelaram ter histórias dolorosas a serem contadas.

Em certo momento, Xuxa revela que Marlene obrigava as meninas a pintarem os cabelos de loiro, para parecerem com ela. No entanto, Marlene garante que jamais obrigou as meninas a isso. Imediatamente a apresentadora ficou revoltada, destacando que ouviu relatos que a fizeram acreditar.

Mas apesar de assumir uma posição severa durante a época que administra a carreira da loira, Marlene Mattos não pediu desculpas. Segundo a diretora de TV, ela fez o necessário para elevar Xuxa ao status de ídolo nacional. No entanto, ela confessa que gostaria de ter feito algumas coisas diferentes diante das queixas e desavafos feito pela mãe de Sasha.

Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a eterna rainha dos baixinhos lamentou que Marlene não ter lhe pedido desculpas ou se arrependido certas atitudes que teve no passado. "Me chocou porque eu achei que ela iria mudar" , disse.

"E lá atrás ela me dizia uma coisa, noutro dia ela falava outra. Eu dizia: 'Mas ontem você falou isso'. Ela dizia: 'Ontem aquela era a minha verdade, hoje essa é a minha verdade'. Então ela sempre mudou muito as histórias. As verdades dela eram diferentes, e ela dizia o mundo é feito de meias-verdades. Eu falei isso no documentário. O mundo não é feito de meias-verdades. O mundo é feito de verdade", declarou.

Leia também: O que Xuxa Meneghel mandou esconder do reencontro com Marlene Mattos?

Citada diversas vezes ao longo do documentário, Marlene tem gerado críticas, mas também muitas defesas. Nas redes sociais, o nome da diretora tem ficado em alta. Alguns acreditam que a apresentadora também deveria assumir a culpa de alguns acontecimentos.

Com direção geral de Pedro Bial, Xuxa, o Documentário tem cinco episódios e chega ao fim na próxima quinta-feira, 10, no Globoplay. Em quatro semanas no ar, o projeto tem sido sucesso entre os assinantes da plataforma da Rede Globo.