O que Xuxa Meneghel mandou esconder do reencontro com Marlene Mattos?

Xuxa Meneghel mandou cortar declaração grave sobre Marlene Mattos; decisão intrigou fãs da apresentadora

A exibição do esperado reencontro entre Xuxa Meneghel e Marlene Mattos no documentário sobre a apresentadora deixou no ar uma curiosidade nos fãs. É que já foi revelado publicamente que uma acusação grave da apresentadora contra sua ex-diretora foi cortada.

Na coletiva de imprensa na qual apresentou Xuxa, o documentário, a loira disse que pediu para o diretor Pedro Bial não exibir no corte final uma declaração que ela pensou que geraria muita repercussão.

"Eu já saí dali falando 'por favor, Pedro, não põe' porque eu falei ali na hora sem pensar. Ou melhor: até pensei pra falar, mas nem todo mundo tá preparando pra ouvir as coisas que eu falei ali", disse ela ao lançar a produção.

Xuxa disse que Bial concordou com sua decisão. "Ele falou: 'tudo bem, eu já tava pensando em tirar, achei que você se excedeu demais'. Eu falo demais. Não tá no doc, mas tem coisas que realmente eu não precisava [ter dito]", disse ela.

A apresentadora ainda disse que caso fosse exibida, a declaração iria ofuscar toda a produção. "Ainda não é o momento de eu falar, porque acho que as pessoas só falariam sobre isso", encerrou ela fazendo mistério.

Assim que o mais novo episódio foi exibido, fãs nas redes sociais sentiram que trechos foram suprimidos. Muitos ficaram curiosos e reclamaram, já que imaginaram que o reencontro seria exibido na íntegra.

Motivo do rompimento

A apresentadora Xuxa Meneghel colocou Marlene Mattos contra a parede no quarto episódio de Xuxa, o documentário. Ao ficar frente a frente com sua ex-diretora, a loira expôs porque decidiu romper a parceria que durou quase duas décadas.