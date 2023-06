Luciano Huck dá relato chocante sobre acidente aéreo: ‘Antes da morte tem silêncio’

Apresentador Luciano Huck choca ao relembrar momentos de pânico em acidente de avião que sofreu com a família

Luciano Huck sofreu um grave acidente de avião com a família em 2015, no Mato Grosso. Na última quarta-feira, 21, o apresentador do ‘Domingão com Huck’ decidiu abrir novos detalhes do ocorrido e fez um relato chocante sobre a reação da esposa, Angelica, e dos três filhos, Joaquim, Benício e Eva, nos momentos de pânico que antecederam a queda da aeronave.

As revelações aconteceram durante a participação do apresentador no podcast ‘Podpah’, comandado pelos influenciadores digitais Mítico e Igão: "Estava eu, Angélica, os três (filhos), a Léia, a Didi (funcionárias) e os dois pilotos. É muito violento. É uma energia muito grande, com muita velocidade, chegando no chão”, ele inicou.

Luciano também comentou sobre a experiência de quase morte: “É forte, barulhento, muito intenso. Antes da morte tem um silêncio”, ele disparou. "A gente estava voando e o avião dá uma desacelerada e tomba uma asa de lado. A Angélica já olhou pra minha cara, e eu olhei (para o painel) e vi que já tinha perdido um motor”, o comunicador explicou o motivo da queda.

“Um estava acelerando normal e um tinha morrido. Se você não parar o motor, ele continua rodando por causa do vento [...] Estávamos a 13 minutos para chegar em Campo Grande. A gente estava a, sei lá, 8 mil pés de altura. O que não é muito alto, mas também não é muito baixo”, Luciano relatou as condições.

“Ele (o piloto) curva pra ir pra serra, só que ele curva em cima do motor ruim. Quando ele curva em cima do motor ruim, o avião começa perder altura. E aí já estava todo mundo nervoso, a Angélica muito nervosa, todo mundo muito assustado”, o apresentador se emocionou ao falar sobre a reação de sua família.

Na sequência, Luciano narrou o momento exato da queda: “O avião começa a perder altura, eu vejo que a gente já está a 5 mil [pés], 4 mil… Aí já estava todo mundo gritando, a Angélica gritando, as crianças muito nervosas". "E aí a hora que eu vejo que a gente vai cair, não vai chegar a pousar ‘aqui’. [..] A Angélica começou a falar: 'pousa, pousa, pousar”. falou

“Aí uma hora eu falei pra ela: 'A gente não vai pousar, a gente vai cair'. E aí a hora que ele bate no chão é aquilo que você não explica. É muito barulho, muita energia”, disse o apresentador. Luciano também explicou que as crianças ficaram muito assustadas ao ver que os pilotos estavam com os rostos sangrando após a queda.

“Em uma das pancadas eu senti uma dor muito forte nas costas. E aí o piloto sai, abre a porta atrás e a gente desce. Na hora que a gente desce, é muito zoado. Primeiro ver se estava todo mundo vivo, aí eu olhei pra todo mundo. A Eva estava com dor na barriga, eu com dor nas costas, todo mundo muito assustado”, Luciano disse.

Por fim, o apresentador contou que um motorista acompanhou a queda e foi até o campo para ajudá-los: “Veio até a gente, viu que era a gente e o que estava acontecendo, nos ajudou. Os pilotos ficaram, eles estavam bem. A gente entra nesse carro e ele leva a gente para Campo Grande. O desfecho é uma enorme gratidão”, ele concluiu.

