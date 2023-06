Luciano Huck abre o jogo sobre possibilidade de ser candidato a presidente do Brasil

Luciano Huck dá sua opinião sobre a política no Brasil ao relembrar rumores de que possa se candidatar: 'Não tenho essa vaidade'

O apresentador Luciano Huck voltou a falar sobre os rumores de que poderia se lançar como candidato a presidente do Brasil em uma eleição. Em entrevista no podcast Podpah, ele contou sobre a sua visão sobre a política atual no país e seu papel na discussão.

"Eu não tenho medo disso, não, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que eu sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu? Eu quero, quando a gente sentar aqui de novo, daqui 20 anos, a gente viva num país mais justo. Então, eu acho que a gente tem que formar novas liderança, debater as ideias que, de fato, resolvam o nosso problema", disse ele.

Então, ele falou sobre a visão da política. "Não adianta a gente ficar com uma direita intransigente e eu não acho que a esquerda no Brasil seja uma esquerda radical, uma esquerda atrasada. Antes desse país dividido e polarizado, por pensar diferente você não era inimigo. Hoje em dia quem vai me criticar que eu estou aqui é o cara que não vota no cara que eu votei. Beleza a gente debater porque, se a gente deixar a coisa dividida, vai ser sempre um lado ou outro, a gente não vai trocar ideia. A gente perdeu a capacidade de ouvir. A internet dá voz para todos os idiotas possíveis. A gente tem que voltar a ter a capacidade de dialogar, de ouvir, de despressurizar o sistema do ódio, a aprender o ouvir, a voltar a discordar", contou.

Elogios para Lívia Andrade

O apresentador Luciano Huck resolveu fazer uma declaração para a colega de trabalho, Lívia Andrade, contratada pela Globo em 2022 após dois anos longe da TV desde sua saída do SBT. Nesta terça-feira, 20, dia em que a loira completa 40 anos, o esposo de Angélica comentou sobre ter a artista em sua atração.

"Hoje é dia dela. Sempre gostei da Lívia da TV. Não é à toa que ela está e estará enquanto quis no Domingão", declarou o global sobre ela. Luciano Huck então revelou bastidores da convivência com a colega.